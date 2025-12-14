Mercato, la Liga s'arrache Kobbie Mainoo

Considéré comme l’un des plus grands espoirs anglais de sa génération, Kobbie Mainoo traverse une saison délicate à Manchester United. Écarté des plans de Ruben Amorim, le milieu de terrain de 20 ans n’a disputé que dix rencontres de Premier League cette saison, sans jamais débuter comme titulaire. Une situation difficilement tenable pour Kobbie Mainoo, déjà international à dix reprises avec l’Angleterre et déterminé à rester dans la course pour le Mondial 2026.

Conscient de l’urgence, l’entourage de Kobbie Mainoo privilégie une solution rapide. Un transfert définitif dès l’hiver semble compliqué, Manchester United ne souhaitant pas se séparer d’un joueur sous contrat. L’option d’un prêt est donc étudiée afin de permettre à Kobbie Mainoo de retrouver du rythme et de la visibilité au plus haut niveau.