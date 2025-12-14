À l’approche d’un mercato hivernal souvent décisif pour les carrières naissantes, Kobbie Mainoo se retrouve à un tournant majeur. Freiné dans son élan à Manchester United, le milieu de terrain anglais voit le temps filer alors que la Coupe du monde 2026 se profile déjà à l’horizon. Dans l’ombre, plusieurs cadors européens avancent leurs pions, et la Liga semble prête à transformer ce dossier en feuilleton brûlant. Pour Kobbie Mainoo, l’heure des choix approche.
Mercato, la Liga s'arrache Kobbie Mainoo
Kobbie Mainoo en manque de temps de jeu
Considéré comme l’un des plus grands espoirs anglais de sa génération, Kobbie Mainoo traverse une saison délicate à Manchester United. Écarté des plans de Ruben Amorim, le milieu de terrain de 20 ans n’a disputé que dix rencontres de Premier League cette saison, sans jamais débuter comme titulaire. Une situation difficilement tenable pour Kobbie Mainoo, déjà international à dix reprises avec l’Angleterre et déterminé à rester dans la course pour le Mondial 2026.
Conscient de l’urgence, l’entourage de Kobbie Mainoo privilégie une solution rapide. Un transfert définitif dès l’hiver semble compliqué, Manchester United ne souhaitant pas se séparer d’un joueur sous contrat. L’option d’un prêt est donc étudiée afin de permettre à Kobbie Mainoo de retrouver du rythme et de la visibilité au plus haut niveau.
Le Barça et le Real Madrid à la lutte pour Kobbie Mainoo
Selon les informations relayées par Fabrizio Romano, Naples serait en pole position pour accueillir Kobbie Mainoo. Toutefois, ces dernières heures ont marqué un tournant. La presse espagnole, citée par Foot01, évoque une entrée remarquée du Real Madrid et du Barça dans le dossier. Les Catalans, privés de Gavi sur blessure, voient en Kobbie Mainoo un renfort immédiat pour leur entrejeu.
De son côté, le Real Madrid cherche à densifier son milieu de terrain et considère Kobbie Mainoo comme un profil capable de s’intégrer rapidement. Cette offensive ibérique change radicalement la dimension du dossier et confirme que Kobbie Mainoo est désormais l’un des joueurs les plus convoités du mercato hivernal.
Manchester United résiste, la pression monte autour de Mainoo
Malgré cet intérêt croissant, Manchester United campe sur ses positions. Officiellement, les Red Devils ne souhaitent pas laisser partir Kobbie Mainoo, surtout dans un contexte où plusieurs joueurs pourraient s’absenter lors des compétitions internationales. Néanmoins, selon Defensa Central, Kobbie Mainoo pourrait lui-même faire pression pour obtenir un départ temporaire.
Déjà suivi par l’OM lors du dernier mercato estival, Kobbie Mainoo se retrouve aujourd’hui face à une concurrence bien plus relevée. La Liga a pris une longueur d’avance, et le jeune Anglais semble plus proche que jamais d’un changement d’air. Reste à savoir si Manchester United acceptera de céder face à l’insistance des prétendants et aux ambitions personnelles de Kobbie Mainoo.