Très actif sur le marché des transferts cet été, l’OM chipe toutes les cibles à Tottenham.

L’été s’annonce bouillant entre la Provence et le nord de Londres. Tandis que certains clubs peinent à conclure leurs dossiers, d’autres avancent dans l’ombre et raflent la mise. L’Olympique de Marseille, en quête de renforts ciblés, semble marcher sur les plates-bandes de Tottenham. Et cela commence sérieusement à irriter les dirigeants anglais, contraints d’assister au détournement de plusieurs de leurs priorités par le club phocéen.