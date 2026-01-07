À l’approche d’un rendez-vous symbolique face au PSG, l’Olympique de Marseille ne se contente plus de constats. En coulisses, une piste sud-américaine prend de l’épaisseur et révèle les intentions offensives du club phocéen.
Mercato : l’OM veut piocher dans l’équipe de John Textor
- Getty Images Sport
Marseille passe à l’offensive sur le marché
L’OM ne veut plus attendre. Face à des difficultés récurrentes dans le secteur offensif, la direction marseillaise a décidé de hausser le ton lors de ce mercato. Selon la presse brésilienne, notamment Globo, une offre de 8 millions d’euros a été transmise à Botafogo pour Artur, ailier droit de 27 ans, sous contrat avec le club contrôlé par John Textor.
Ce mouvement confirme une volonté claire : apporter rapidement de la percussion sur les côtés, où une doublure est activement recherchée pour épauler Mason Greenwood. Les dernières sorties offensives ont laissé Roberto De Zerbi et Medhi Benatia sur leur faim. Peu de déséquilibres. Trop peu de danger créé. L’OM estime le moment venu de corriger le tir.
- Getty Images Sport
Artur, un profil qui coche plusieurs cases
Numéro 7 de Botafogo, Artur s’impose comme un joueur capable d’apporter une vraie rupture dans le jeu. Vif, direct, à l’aise dans les appels en profondeur, il propose un volume de courses constant et une capacité à provoquer balle au pied. Des qualités recherchées à Marseille, où le jeu sur les ailes manque de régularité.
À 27 ans, l’ailier brésilien présente aussi l’avantage d’une certaine maturité. Il connaît la pression. Il connaît les grands rendez-vous. Et il a déjà croisé la route du PSG, avec un souvenir marquant.
- AFP
Un souvenir encore frais face au PSG
Artur faisait partie de l’équipe de Botafogo qui a dominé le PSG (1-0) l’été dernier lors de la Coupe du monde des clubs organisée aux États-Unis. Un détail loin d’être anodin dans l’esprit des recruteurs marseillais, toujours attentifs à l’expérience des joueurs face à l’élite européenne.
Ce précédent renforce l’idée qu’Artur pourrait s’adapter rapidement à l’exigence du très haut niveau, sans période d’observation trop longue.
- Getty Images Sport
Botafogo freine, les discussions continuent
Rien n’est encore conclu. À Rio, Botafogo temporise. Les échanges se poursuivent, aussi bien entre les deux clubs qu’avec les représentants du joueur. L’entraîneur Martín Anselmi ne cache pas son souhait de conserver Artur, qu’il considère comme une pièce centrale de son projet. Une position qui complique le dossier et pourrait pousser Botafogo à revoir ses exigences à la hausse.
Autre élément à prendre en compte : le club brésilien se trouve sous le coup d’une interdiction de recrutement infligée par la FIFA, en lien avec le transfert de Thiago Almada depuis l’Atlanta United. Une situation délicate, qui pourrait paradoxalement encourager Botafogo à vendre pour rééquilibrer sa stratégie.
- Getty Images Sport
Une stratégie assumée pour l’OM
Ce dossier illustre une ligne directrice claire côté marseillais : explorer des marchés moins saturés, miser sur des profils capables d’avoir un impact immédiat et éviter les longues adaptations. Marseille a lancé un signal fort. Reste à savoir si cette première offre suffira ou si Medhi Benatia devra aller plus loin pour satisfaire De Zerbi.