Mercato : l’OM veut piocher dans l’équipe de John Textor

L’OM ne veut plus attendre. Face à des difficultés récurrentes dans le secteur offensif, la direction marseillaise a décidé de hausser le ton lors de ce mercato. Selon la presse brésilienne, notamment Globo, une offre de 8 millions d’euros a été transmise à Botafogo pour Artur, ailier droit de 27 ans, sous contrat avec le club contrôlé par John Textor.

Ce mouvement confirme une volonté claire : apporter rapidement de la percussion sur les côtés, où une doublure est activement recherchée pour épauler Mason Greenwood. Les dernières sorties offensives ont laissé Roberto De Zerbi et Medhi Benatia sur leur faim. Peu de déséquilibres. Trop peu de danger créé. L’OM estime le moment venu de corriger le tir.