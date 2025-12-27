Pilier offensif depuis son arrivée, Mason Greenwood porte une large part de l’animation marseillaise. Trop large, peut-être. En coulisses, l’OM réfléchit à une alternative sérieuse pour éviter l’usure et sécuriser un secteur devenu clé dans le projet de Roberto De Zerbi.
Mercato : l’OM tient la doublure de Greenwood au Portugal
Greenwood, indispensable mais sans véritable relais
Depuis l’été 2024, Mason Greenwood s’impose comme l’une des armes principales de l’OM. À 24 ans, l’Anglais enchaîne les performances, empile les statistiques et assume un rôle central sur le flanc droit. Quinze buts, quatre passes décisives, une influence constante. Mais un constat s’impose rapidement : personne ne peut réellement le remplacer poste pour poste.
Timothy Weah, recruté pour 17 M€ bonus compris, rend service ailleurs. Le plus souvent à droite en défense, parfois plus haut à gauche selon les besoins. Quant à Hamed Junior Traoré, son apport reste très limité. Les blessures freinent l’Ivoirien, cantonné à 86 minutes de jeu cette saison. Trop peu pour offrir une vraie rotation.
Dans ce contexte, Marseille veut anticiper. Greenwood ne peut pas tout jouer. Et l’OM veut éviter de dépendre d’un seul homme.
Une piste sérieuse explorée au Portugal
Selon les informations de Goal, les recruteurs olympiens ont élargi leur radar jusqu’au Portugal. Un nom ressort : André Luiz. L’ailier brésilien brille sous les couleurs de Rio Ave, avec cinq buts et six passes décisives en seize rencontres. Des chiffres solides. Mais surtout, un profil qui plaît en interne.
Roberto De Zerbi valide le joueur. Des observateurs marseillais se déplacent même récemment pour suivre ses prestations de près. André Luiz se distingue par sa capacité à provoquer, à porter le ballon, à casser des lignes sur ses courses. Un style différent, mais complémentaire.
L’intérêt ne surprend pas. À 23 ans, le Brésilien continue sa progression après des passages à Flamengo puis Estrela Amadora. Il reste encore hors radar de la sélection nationale, mais son évolution attire déjà au-delà de la Ligue 1.
Une concurrence européenne qui complique le dossier
L’OM ne se retrouve pas seul. Le Bayer Leverkusen surveille aussi le joueur. Le club allemand apprécie son profil et pourrait passer à l’action. De quoi faire grimper la pression, et possiblement le prix.
Autre élément clé : André Luiz appartient au groupe d’Evangelos Marinakis, propriétaire de Nottingham Forest et de Rio Ave. Marseille a pris contact avec son entourage, mais une vente dès cet hiver ne semble pas prioritaire côté portugais. Le Brésilien arrive seulement en janvier 2025, pour 2,2 M€.
Sous contrat jusqu’en juin 2029, évalué à 4 M€ par Transfermarkt, son prix réel reste flou. Une chose paraît certaine : la concurrence allemande ne facilitera rien.
Un clone de Greenwood ou un vrai complément ?
En interne, la réflexion dépasse le simple remplacement numérique. Lors du bilan de mi-saison, Pablo Longoria l’a lui-même expliqué : l’OM pourrait « trouver un joueur avec des caractéristiques similaires à celles de Greenwood ». André Luiz ne coche pas toutes les mêmes cases. D’après Fbref, il excelle davantage dans les courses progressives et les dribbles réussis.
Et si c’était justement la bonne idée ? Plutôt qu’un double strict, Marseille pourrait miser sur un profil différent, capable d’apporter autre chose. Varier les rythmes. Déséquilibrer autrement. Soulager Greenwood sans l’imiter. La réponse viendra peut-être dès cet hiver.