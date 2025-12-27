Mercato : l’OM tient la doublure de Greenwood au Portugal

Depuis l’été 2024, Mason Greenwood s’impose comme l’une des armes principales de l’OM. À 24 ans, l’Anglais enchaîne les performances, empile les statistiques et assume un rôle central sur le flanc droit. Quinze buts, quatre passes décisives, une influence constante. Mais un constat s’impose rapidement : personne ne peut réellement le remplacer poste pour poste.

Timothy Weah, recruté pour 17 M€ bonus compris, rend service ailleurs. Le plus souvent à droite en défense, parfois plus haut à gauche selon les besoins. Quant à Hamed Junior Traoré, son apport reste très limité. Les blessures freinent l’Ivoirien, cantonné à 86 minutes de jeu cette saison. Trop peu pour offrir une vraie rotation.

Dans ce contexte, Marseille veut anticiper. Greenwood ne peut pas tout jouer. Et l’OM veut éviter de dépendre d’un seul homme.