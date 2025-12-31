Botafogo v Corinthians - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Patrick Tchanhoun

OFFICIEL - La FIFA sanctionne lourdement Botafogo de John Textor

Une décision est tombée sans bruit, mais ses effets risquent de secouer durablement Botafogo et son mercato.

Déjà fragilisé en coulisses, Botafogo traverse un nouvel épisode délicat. Le club de Rio de Janeiro, dirigé par John Textor, se retrouve au cœur d’un dossier financier qui a fini par attirer l’attention de la FIFA, avec une sanction aux conséquences sportives immédiates.

  • FBL-BRA-BOTAFOGO-SAO PAULOAFP

    Botafogo privé de recrutement par la FIFA

    Mardi, la FIFA a inscrit Botafogo sur sa liste officielle des clubs interdits d’enregistrer de nouveaux joueurs. La sanction s’étend sur « trois périodes d'enregistrements » à compter du 31 décembre 2025, ce qui bloque tout recrutement jusqu’au mercato hivernal de 2027.

    À l’origine de cette mesure lourde, un différend financier persistant avec Atlanta United. Le club brésilien n’a pas réglé l’intégralité du transfert de Thiago Almada, arrivé à Botafogo en juillet 2024. Face à cette situation qui traînait depuis des mois, la formation américaine a décidé de saisir les instances internationales.

    • Publicité
  • FBL-BRA-BOTAFOGO-SAO PAULOAFP

    Une condamnation déjà actée, mais jamais honorée

    Le verdict ne date pas d’hier. Début novembre, le Tribunal arbitral du sport avait tranché en faveur d’Atlanta United. Botafogo devait s’acquitter de 17,9 millions d’euros, soit 21 millions de dollars, pour solder définitivement l’opération.

    Selon Globo, seuls deux versements ont été réalisés depuis cette décision. Le solde reste impayé. Un immobilisme qui a fini par déclencher l’exécution de la sanction. Ironie du calendrier, le club carioca, récent vainqueur de la Copa Libertadores 2024, se retrouve désormais paralysé sur le marché des transferts.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH49-PALMERIAS-BOTAFOGOAFP

    Un discours rassurant côté Botafogo

    Conscient de l’inquiétude chez ses supporters, Botafogo a rapidement pris la parole. Dans un communiqué diffusé mardi sur X, le club affirme discuter avec Atlanta United depuis plusieurs semaines afin de débloquer la situation. Les échanges auraient ralenti en raison des vacances de fin d’année.

    Les dirigeants espèrent toujours régulariser le dossier avant l’ouverture officielle du mercato brésilien, prévu du 5 janvier au 3 mars 2026. Botafogo se montre confiant quant à l’issue des négociations et promet de rester offensif sur le marché si la sanction venait à être levée. « Le club sera très actif dans le recrutement de joueurs en janvier 2026 », assure la direction dans son message.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Carioca Div. 1 - Taca Guanabara
Portuguesa RJ crest
Portuguesa RJ
POR
Botafogo RJ crest
Botafogo RJ
BRJ
0