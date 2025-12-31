OFFICIEL - La FIFA sanctionne lourdement Botafogo de John Textor

Mardi, la FIFA a inscrit Botafogo sur sa liste officielle des clubs interdits d’enregistrer de nouveaux joueurs. La sanction s’étend sur « trois périodes d'enregistrements » à compter du 31 décembre 2025, ce qui bloque tout recrutement jusqu’au mercato hivernal de 2027.

À l’origine de cette mesure lourde, un différend financier persistant avec Atlanta United. Le club brésilien n’a pas réglé l’intégralité du transfert de Thiago Almada, arrivé à Botafogo en juillet 2024. Face à cette situation qui traînait depuis des mois, la formation américaine a décidé de saisir les instances internationales.