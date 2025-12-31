Déjà fragilisé en coulisses, Botafogo traverse un nouvel épisode délicat. Le club de Rio de Janeiro, dirigé par John Textor, se retrouve au cœur d’un dossier financier qui a fini par attirer l’attention de la FIFA, avec une sanction aux conséquences sportives immédiates.
OFFICIEL - La FIFA sanctionne lourdement Botafogo de John Textor
Botafogo privé de recrutement par la FIFA
Mardi, la FIFA a inscrit Botafogo sur sa liste officielle des clubs interdits d’enregistrer de nouveaux joueurs. La sanction s’étend sur « trois périodes d'enregistrements » à compter du 31 décembre 2025, ce qui bloque tout recrutement jusqu’au mercato hivernal de 2027.
À l’origine de cette mesure lourde, un différend financier persistant avec Atlanta United. Le club brésilien n’a pas réglé l’intégralité du transfert de Thiago Almada, arrivé à Botafogo en juillet 2024. Face à cette situation qui traînait depuis des mois, la formation américaine a décidé de saisir les instances internationales.
Une condamnation déjà actée, mais jamais honorée
Le verdict ne date pas d’hier. Début novembre, le Tribunal arbitral du sport avait tranché en faveur d’Atlanta United. Botafogo devait s’acquitter de 17,9 millions d’euros, soit 21 millions de dollars, pour solder définitivement l’opération.
Selon Globo, seuls deux versements ont été réalisés depuis cette décision. Le solde reste impayé. Un immobilisme qui a fini par déclencher l’exécution de la sanction. Ironie du calendrier, le club carioca, récent vainqueur de la Copa Libertadores 2024, se retrouve désormais paralysé sur le marché des transferts.
Un discours rassurant côté Botafogo
Conscient de l’inquiétude chez ses supporters, Botafogo a rapidement pris la parole. Dans un communiqué diffusé mardi sur X, le club affirme discuter avec Atlanta United depuis plusieurs semaines afin de débloquer la situation. Les échanges auraient ralenti en raison des vacances de fin d’année.
Les dirigeants espèrent toujours régulariser le dossier avant l’ouverture officielle du mercato brésilien, prévu du 5 janvier au 3 mars 2026. Botafogo se montre confiant quant à l’issue des négociations et promet de rester offensif sur le marché si la sanction venait à être levée. « Le club sera très actif dans le recrutement de joueurs en janvier 2026 », assure la direction dans son message.