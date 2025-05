Mercato : l’OM se révolte et fonce sur un défenseur anglais

Lille vs Marseille

Un cadre de l’OM pourrait faire ses valises cet été. En coulisses, le club phocéen prépare déjà sa succession avec une piste anglaise.

L’été s’annonce agité sur la Canebière, et plus particulièrement dans les couloirs défensifs. Bien que fraîchement prolongé jusqu’en 2028, Amir Murillo ne serait pas à l’abri d’un départ. Des clubs de Premier League auraient coché son nom, séduits par ses performances sous les ordres de Roberto De Zerbi. L’OM, qui avait misé moins de 3 millions d’euros sur le Panaméen il y a deux ans, pourrait réaliser une jolie opération financière en cas de vente à plus de 10 millions d’euros.