Mercato, l'OM refoule Rennes pour l'un de ses flops

L’OM a décidé de mettre son véto au départ de l’un de ses indésirables à Rennes, cet été.

Alors que le mercato estival approche à grands pas, l’Olympique de Marseille se prépare à de nombreuses décisions cruciales. Entre ambitions continentales et nécessité de restructurer l’effectif, le club phocéen doit équilibrer renforts ciblés et allègement de la masse salariale. Avec une saison qui s’annonce dense - entre Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions - les dirigeants marseillais avancent avec une feuille de route précise. Et parmi les dossiers à trancher figure un retour inattendu qui n’a pas été accueilli avec enthousiasme.