Torino vs Monaco

FC Valence vs Marseille

Très actif sur le marché des transferts cet été, l’OM s’apprête à faire un sale coup à Monaco.

À la peine dans le développement de ses propres jeunes talents, l’Olympique de Marseille a choisi d’explorer une voie plus directe : celle de recruter ailleurs des profils prometteurs. Et cette stratégie pourrait bien porter ses fruits avec une nouvelle cible qui fait déjà parler d’elle en Ligue 1. Un jeune joueur issu du centre de formation de l’AS Monaco serait tout proche de rejoindre le club phocéen, malgré l’intérêt d’autres prétendants bien plus exotiques.