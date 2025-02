L’OL a pris la décision de sécuriser l’avenir de deux de ses tauliers.

Malgré une saison en dents de scie, l’Olympique Lyonnais peut compter sur certains joueurs pour maintenir le cap. Alors que l’équipe alterne entre bonnes performances et passages à vide, certains éléments se démarquent par leur régularité et leur impact sur le terrain. Le club rhodanien en est conscient et veut sécuriser ses joueurs les plus fiables. Dans cette optique, la direction lyonnaise s’active en coulisses pour prolonger deux piliers de son effectif.