L’Arabie Saoudite est décidée à mettre la main sur les stars de l’OL et de Ligue 1 cet été.

Un promu ambitieux, des moyens financiers colossaux et une obsession pour la Ligue 1 : tel est le cocktail explosif que propose Neom SC cet été. Le club saoudien, fraîchement promu en première division, ne cache plus ses intentions. Et l’Olympique Lyonnais pourrait en faire les frais, tout comme d’autres clubs français.