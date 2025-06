A l’heure où l’OL fait face à une crise sans précédent, Lucas Perri continue d’attiser les convoitises sur le marché des transferts.

Alors que l’avenir de l’Olympique Lyonnais reste suspendu à une éventuelle relégation en Ligue 2, certains joueurs attirent déjà les convoitises. Parmi eux, Lucas Perri ne manque pas de prétendants. À 27 ans, le gardien brésilien est au cœur de multiples discussions, parfois inattendues, entre clubs européens et investisseurs étrangers. Entre montants conséquents et projets étonnants, l’OL pourrait voir partir l’un de ses éléments majeurs bien plus vite que prévu.