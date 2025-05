Mercato : De Benzema à Lacazette, comment Lyon a gagné plus d'un milliard d'euros en vendant ses meilleurs joueurs

C. Tolisso

Lyon a gagné beaucoup d'argent au cours des deux dernières décennies en vendant certains de ses actifs les plus précieux.

Lyon n'est pas seulement l'une des équipes les plus titrées de France, avec sept titres de Ligue 1 au cours de la première décennie du XXIe siècle, mais c'est aussi une destination populaire pour les clubs de l'élite européenne lorsqu'ils cherchent à renforcer leurs équipes. Michael Essien a rejoint Chelsea après avoir impressionné à l'OL, Karim Benzema a rejoint le Real Madrid et bien d'autres ont quitté Lyon au cours des deux dernières décennies.

Rien qu'en 2022, Lyon a vendu deux fois un joueur pour plus de 40 millions d'euros. Les internationaux brésiliens Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta ont tous deux quitté le club français pour des clubs de Premier League. Jetons un coup d'œil aux joueurs qui ont rapporté le plus d'argent à Lyon depuis le début du millénaire.

Ventes les plus chères de l'Olympique Lyonnais par saison

Saison Plus grosse vente Prix Total sales 2022-23 Lucas Paqueta €42.95M €46.35M/£41.72M 2021-22 Bruno Guimaraes €42.10M €95.60M/£86.04M 2020-21 Bertrand Traore €18.40M €50.60M/£45.54M 2019-20 Tanguy Ndombele €60M €158.32M/£142.49M 2018-19 Mariano Diaz €21.50M €90.10M/£81.09M 2017-18 Alexandre Lacazette €53M €119.55M/£107.60M 2016-17 Samuel Umtiti €25M €27.30M/£24.57M 2015-16 Clinton N'Jie €14.10M €26.80M/£24.12M 2014-15 Naby Sarr €1M €1.50M/£1.35M 2013-14 Dejan Lovren €10M €24.50M/£22.05M 2012-13 Hugo Lloris €12.60M €30.10M/£27.09M 2011-12 Jeremy Toulalan €11M €22M/£19.80M 2010-11 Jean II Makoun €6.20M €10.82M/£9.73M 2009-10 Karim Benzema €35M €53M/£47.70M 2008-09 Hatem Ben Arfa €12M €34M/£30.60M 2007-08 Florent Malouda €19M €63.50M/£57.15M 2006-07 Mahamadou Diarra €26M €47.33M/£42.59M 2005-06 Michael Essien €38M €43.40M/£39.06M 2004-05 Peguy Luyindula €10M €22.50M/£20.25M 2003-04 Jeremie Brechet €3M €4.15M/£3.74M 2002-03 Marc-Vivien Foe €700,000 €700,000/£630,000 2001-02 Steve Marlet €17.60M €28.78M/£25.90M 2000-01 Frederic Kanoute €5.63M €5.63M/£5.06M TOTAL €1.006b

*Tous les chiffres sont tirés de Transfermarkt, sauf indication contraire.

Le top 10 des ventes de joueurs les plus chers à Lyon