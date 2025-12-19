PSG, Luis Enrique dépité pour Matvey Safonov

Deux jours après avoir offert au PSG son sixième trophée de l’année 2025, Matvey Safonov a appris qu’il serait éloigné des terrains pour une durée estimée entre trois semaines et un mois. Le gardien russe souffre d’une fracture de la main gauche, vraisemblablement survenue lors de la séance de tirs au but face à Flamengo. Une situation qui a laissé Luis Enrique aussi surpris que dépité, tant l’origine exacte de la blessure demeure floue, y compris pour le principal concerné.

Interrogé en conférence de presse, Luis Enrique n’a pas caché son incompréhension face à la blessure de Matvey Safonov. « Je ne peux rien expliquer », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « C’est incroyable, mais le joueur ne sait pas comment ça s’est passé. On pense que c’est arrivé sur le troisième tir au but où il a fait un mouvement bizarre. » Malgré cette fracture, Matvey Safonov a poursuivi la séance, stoppant encore deux tentatives, porté par l’intensité du moment.