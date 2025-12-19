Trois jours après le sacre en Coupe intercontinentale, le Paris Saint-Germain va faire son entrée en lice en Coupe de France, ce samedi. Le club de la capitale se déplace sur la pelouse de Vendee Fontenay, à l’occasion des 32es de finale de la compétition. Un match pour lequel Luis Enrique ne pourra pas compter sur Matvey Safonov, héros du choc contre Flamengo, mercredi. Une absence qui n’a pas manqué de faire réagir le technicien espagnol en conférence de presse, ce vendredi.
PSG, Luis Enrique dépité pour Matvey Safonov
- AFP
Matvey Safonov forfait, incompréhension totale au PSG
Deux jours après avoir offert au PSG son sixième trophée de l’année 2025, Matvey Safonov a appris qu’il serait éloigné des terrains pour une durée estimée entre trois semaines et un mois. Le gardien russe souffre d’une fracture de la main gauche, vraisemblablement survenue lors de la séance de tirs au but face à Flamengo. Une situation qui a laissé Luis Enrique aussi surpris que dépité, tant l’origine exacte de la blessure demeure floue, y compris pour le principal concerné.
Interrogé en conférence de presse, Luis Enrique n’a pas caché son incompréhension face à la blessure de Matvey Safonov. « Je ne peux rien expliquer », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « C’est incroyable, mais le joueur ne sait pas comment ça s’est passé. On pense que c’est arrivé sur le troisième tir au but où il a fait un mouvement bizarre. » Malgré cette fracture, Matvey Safonov a poursuivi la séance, stoppant encore deux tentatives, porté par l’intensité du moment.
- AFP
Luis Enrique entre admiration et fatalisme pour Safonov
Luis Enrique a tenu à souligner la force mentale affichée par Matvey Safonov dans ce contexte extrême. « Il a arrêté les deux derniers tirs au but avec la fracture. L’adrénaline est tellement forte quand les joueurs sont dans l’émotion qu’il a, je pense, pu arrêter les tirs au but sans aucune douleur. C’est incroyable l’énergie », a poursuivi le technicien du PSG, avant de conclure avec une pointe de fatalisme : « Mais c’est le karma. »
Pour Luis Enrique, cet épisode illustre parfaitement l’état d’esprit qu’il cherche à insuffler au PSG.« Les joueurs, et spécialement Safonov, ont montré la capacité à être prêts pour aider l’équipe, quel que soit le match. Que ce soit une finale intercontinentale ou un match de Coupe, on est prêt. C’est la mentalité que nous voulons », a insisté l’entraîneur, convaincu que Matvey Safonov reviendra renforcé de cette épreuve.
- AFP
Chevalier - Safonov, la concurrence est relancée dans les cages du PSG
En l’absence de Matvey Safonov, Luis Enrique devra rapidement trancher pour les prochaines échéances du PSG. Lucas Chevalier, habituel titulaire, pourrait retrouver sa place dès ce week-end en Coupe de France, mais le coach parisien n’exclut aucune option. Le jeune Renato Marin, 19 ans, arrivé l’été dernier, pourrait également être lancé dans le grand bain.
Luis Enrique assume pleinement cette concurrence, y compris au poste de gardien. « Je donne d’abord l’information aux joueurs et ensuite vous connaîtrez ma décision », a-t-il expliqué, avant d’ajouter : « Je ne fais rien, ce sont les joueurs. Ils savent que chaque match et chaque minute avec le maillot du PSG, c’est important. » Une philosophie que Matvey Safonov incarnait parfaitement avant sa blessure.
- AFP
Un contretemps, mais pas une remise en cause
Malgré sa frustration, Luis Enrique reste confiant quant au retour de Matvey Safonov. « Il a fait de très grands matchs sur ses quatre derniers matchs, mais la vie lui dit qu’il doit se reposer, récupérer et accepter ça », a-t-il analysé, convaincu que le Russe reviendra rapidement à son meilleur niveau. « Avec sa mentalité, il va revenir plus vite que la normale », a-t-il assuré.
Pour le PSG, cet épisode rappelle que même au sommet, rien n’est jamais acquis. Luis Enrique voit toutefois dans cette épreuve une confirmation des valeurs qu’il défend au quotidien : « Quand une équipe est capable de gagner des trophées dans différentes compétitions, différents moments et différentes années, cela veut dire que tu es une vraie équipe. » Une certitude partagée autour de Matvey Safonov, dont l’absence temporaire n’efface en rien son impact récent.