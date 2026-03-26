Le Paris Saint-Germain pourrait perdre l’un de ses jeunes espoirs les plus prometteurs. Alors que le club de la capitale tente de sécuriser l’avenir d’Ibrahim Mbaye, les discussions n’avancent pas comme prévu. À seulement 18 ans, le talent sénégalais attire déjà plusieurs clubs étrangers et son avenir à Paris s’assombrit progressivement.
Mercato : ça sent la fin entre le PSG et un crack très convoité
- AFP
Une ascension rapide au PSG
Ibrahim Mbaye s’est imposé cette saison dans la rotation de Luis Enrique. Avec Senny Mayulu, le jeune joueur formé en région parisienne a su gagner la confiance du staff technique. Une progression rapide qui confirme son potentiel et son importance grandissante dans l’effectif parisien.
Cette saison 2025-2026 marque également un tournant dans sa carrière internationale. Appelé avec la sélection du Sénégal, le jeune joueur a connu une première expérience marquante en participant à la Coupe d’Afrique des Nations. Une compétition durant laquelle il a enrichi son expérience et décroché un premier titre dans sa jeune carrière.
Originaire de Trappes, Ibrahim Mbaye représente l’avenir. Pourtant, son futur pourrait s’écrire loin du Parc des Princes.
- Getty Images
Des négociations qui stagnent
Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ibrahim Mbaye figure parmi les priorités du PSG en matière de prolongation. Luis Campos souhaite consolider la base de l’équipe pour les prochaines saisons et considère le Sénégalais comme un élément clé du projet.
Cependant, les discussions entre les deux parties peinent à progresser. Les représentants du joueur ne semblent pas convaincus par les conditions proposées, ce qui fragilise la position du club parisien.
Cette situation commence à inquiéter les dirigeants. Le scénario d’un départ devient progressivement crédible, notamment si aucune avancée ne survient dans les prochaines semaines.
- Getty Images Sport
L’étranger attire déjà Mbaye
Selon les informations de Média Foot, la tendance actuelle penche vers un départ à l’étranger lors du prochain mercato estival. L’Angleterre et l’Allemagne figurent parmi les destinations privilégiées par le joueur.
Ces derniers jours, Sky Sports confirme également l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League. Aston Villa surveille notamment la situation du jeune talent avec attention. Les formations anglaises apprécient son potentiel et sa capacité de progression.
Malgré un temps de jeu encore limité, Ibrahim Mbaye conserve une belle valeur sur le marché des transferts. Son estimation avoisine les 25 millions d’euros. Les clubs intéressés voient en lui un joueur capable de franchir un cap dans un environnement offrant davantage de responsabilités.
- Getty Images
Un choix stratégique pour le PSG
Le club parisien se retrouve face à un dilemme. Conserver son jeune talent et patienter, ou accepter une vente dès cet été. Le projet sportif proposé au joueur pourrait influencer la décision finale.
Ibrahim Mbaye, lui, réfléchit à son avenir. La perspective d’un rôle plus important ailleurs pourrait peser dans la balance. La Premier League apparaît comme une option crédible, surtout si les offres deviennent concrètes.
Le prochain mercato s’annonce donc décisif. Le PSG devra trancher rapidement pour éviter de voir l’un de ses espoirs filer vers un nouveau défi.