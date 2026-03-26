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Patrick Tchanhoun

Mercato : ça sent la fin entre le PSG et un crack très convoité

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I. Mbaye

Le PSG veut prolonger sa pépite. Mais les discussions patinent et l’Angleterre attire déjà l’un des jeunes talents les plus suivis.

Le Paris Saint-Germain pourrait perdre l’un de ses jeunes espoirs les plus prometteurs. Alors que le club de la capitale tente de sécuriser l’avenir d’Ibrahim Mbaye, les discussions n’avancent pas comme prévu. À seulement 18 ans, le talent sénégalais attire déjà plusieurs clubs étrangers et son avenir à Paris s’assombrit progressivement.

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