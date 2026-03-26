Mercato : ça sent la fin entre le PSG et un crack très convoité

Ibrahim Mbaye s’est imposé cette saison dans la rotation de Luis Enrique. Avec Senny Mayulu, le jeune joueur formé en région parisienne a su gagner la confiance du staff technique. Une progression rapide qui confirme son potentiel et son importance grandissante dans l’effectif parisien.

Cette saison 2025-2026 marque également un tournant dans sa carrière internationale. Appelé avec la sélection du Sénégal, le jeune joueur a connu une première expérience marquante en participant à la Coupe d’Afrique des Nations. Une compétition durant laquelle il a enrichi son expérience et décroché un premier titre dans sa jeune carrière.

Originaire de Trappes, Ibrahim Mbaye représente l’avenir. Pourtant, son futur pourrait s’écrire loin du Parc des Princes.