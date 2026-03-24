Mercato PSG, la Premier League à l'assaut d'Ibrahim Mbaye

Auteur de débuts remarqués sous les couleurs parisiennes, Ibrahim Mbaye s’était rapidement illustré par son efficacité et sa spontanéité offensive. Buteur face à Rennes, puis passeur décisif à deux reprises contre Metz, le jeune ailier avait su saisir sa chance en fin d’année 2025. Une montée en puissance qui laissait présager une place plus importante dans la rotation offensive.

Cependant, depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Ibrahim Mbaye peine à retrouver son rythme. Malgré une expérience enrichissante avec la sélection sénégalaise, son temps de jeu s’est considérablement réduit.En championnat, il n’a cumulé que quelques apparitions, souvent en sortie de banc, sans parvenir à réellement convaincre son entraîneur lors de ses titularisations.