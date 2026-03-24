Une trajectoire prometteuse peut parfois basculer en quelques semaines. Alors que certains jeunes talents semblaient installés dans la rotation au Paris Saint-Germain, des dynamiques inattendues viennent rebattre les cartes. Entre concurrence accrue, exigences du haut niveau et retour de compétition internationale, les équilibres évoluent rapidement. Dans ce contexte, Ibrahim Mbaye se retrouve à un tournant de sa saison. Et déjà, plusieurs cadors européens, notamment en Angleterre, s’activent en coulisses pour profiter de cette situation délicate.
Mercato PSG, la Premier League à l'assaut d'Ibrahim Mbaye
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Ibrahim Mbaye en perte de repères depuis son retour de la CAN
Auteur de débuts remarqués sous les couleurs parisiennes, Ibrahim Mbaye s’était rapidement illustré par son efficacité et sa spontanéité offensive. Buteur face à Rennes, puis passeur décisif à deux reprises contre Metz, le jeune ailier avait su saisir sa chance en fin d’année 2025. Une montée en puissance qui laissait présager une place plus importante dans la rotation offensive.
Cependant, depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Ibrahim Mbaye peine à retrouver son rythme. Malgré une expérience enrichissante avec la sélection sénégalaise, son temps de jeu s’est considérablement réduit.En championnat, il n’a cumulé que quelques apparitions, souvent en sortie de banc, sans parvenir à réellement convaincre son entraîneur lors de ses titularisations.
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Ibrahim Mbaye dépassé par la concurrence au PSG
Dans un effectif dense et exigeant, Ibrahim Mbaye doit désormais composer avec une concurrence particulièrement relevée. Même en l’absence de certains cadres offensifs, Luis Enrique a parfois privilégié d’autres solutions, limitant encore davantage ses opportunités. Cette situation reflète une certaine perte de confiance, accentuée par des performances jugées irrégulières.
Face à Nice notamment, Ibrahim Mbaye n’a été utilisé que brièvement en fin de rencontre, signe que son statut a évolué ces dernières semaines. À cela s’ajoute une adaptation compliquée après son passage en sélection, un facteur qui pourrait expliquer ses difficultés actuelles. Le jeune joueur se retrouve ainsi dans une phase charnière de sa progression.
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Plusieurs clubs de Premier League prêts à récupérer Mbaye
Cette situation n’a pas échappé aux recruteurs européens, en particulier en Angleterre. Selon les informations de Sky Sports, Ibrahim Mbaye suscite un intérêt concret de plusieurs clubs de Premier League, séduits par son potentiel et sa marge de progression. Aston Villa figure notamment parmi les formations les plus attentives à son évolution.
Estimé à environ 25 millions d’euros, Ibrahim Mbaye conserve une cote élevée sur le marché des transferts malgré son temps de jeu limité. Les clubs intéressés voient en lui un profil capable de s’épanouir dans un environnement offrant davantage de responsabilités. Une opportunité qui pourrait accélérer les discussions lors du prochain mercato estival.
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Un avenir encore incertain pour Mbaye à Paris
À l’approche de l’été, la situation d’Ibrahim Mbaye devrait faire l’objet de nombreuses discussions en interne. Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur représente un investissement sur le long terme pour le club parisien, qui devra trancher entre patience et ouverture à un départ. Le choix dépendra en grande partie du projet sportif qui lui sera proposé.
De son côté, Ibrahim Mbaye pourrait être tenté par une nouvelle aventure lui garantissant un temps de jeu plus conséquent. La perspective d’un départ vers la Premier League apparaît crédible, surtout si les offres se concrétisent. Reste désormais à savoir si le PSG acceptera de laisser filer l’un de ses jeunes talents ou s’il choisira de miser sur sa progression.