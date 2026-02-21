PSG, où est passé Ibrahim Mbaye ?

Avant son départ pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye avait laissé une impression très positive sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Le jeune attaquant s’était illustré avec des prestations convaincantes, notamment face au Stade Rennais et au FC Metz, où sa qualité technique et sa justesse dans les derniers mètres avaient marqué les observateurs. Ses deux passes décisives lors de cette période avaient confirmé sa capacité à peser sur le jeu offensif.

Cette montée en puissance avait également convaincu le staff parisien, à commencer par Luis Enrique, qui n’avait pas caché sa satisfaction. L’entraîneur parisien avait déclaré : « Quand on donne autant d’opportunités à des joueurs, c’est que l’on croit en eux. Aujourd’hui, il a montré un peu plus que ce qu’il montre habituellement. Il a été plus libéré, s’est senti plus à l’aise et a fait de bonnes actions, tant avec que sans le ballon. Je suis très content, il y a encore un match pour lui avant son départ à la CAN. Et quand il reviendra, on est prêt à lui donner de la continuité dans le temps de jeu. » Ces propos laissaient présager un avenir immédiat prometteur pour le jeune talent.