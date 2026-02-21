Il y a encore quelques semaines, tout semblait sourire à Ibrahim Mbaye. Promis à un rôle grandissant après ses performances avant la CAN, le jeune attaquant du Paris Saint-Germain incarnait l’avenir offensif du club. Pourtant, depuis son retour, son absence intrigue et interroge. Entre attentes élevées, adaptation difficile et concurrence féroce, le titi parisien traverse une phase délicate. Une situation inattendue qui soulève une question majeure : pourquoi le talent sénégalais a-t-il disparu des plans parisiens ?
PSG, où est passé Ibrahim Mbaye ?
- AFP
Un retour attendu après une CAN prometteuse pour Mbaye
Avant son départ pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye avait laissé une impression très positive sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Le jeune attaquant s’était illustré avec des prestations convaincantes, notamment face au Stade Rennais et au FC Metz, où sa qualité technique et sa justesse dans les derniers mètres avaient marqué les observateurs. Ses deux passes décisives lors de cette période avaient confirmé sa capacité à peser sur le jeu offensif.
Cette montée en puissance avait également convaincu le staff parisien, à commencer par Luis Enrique, qui n’avait pas caché sa satisfaction. L’entraîneur parisien avait déclaré : « Quand on donne autant d’opportunités à des joueurs, c’est que l’on croit en eux. Aujourd’hui, il a montré un peu plus que ce qu’il montre habituellement. Il a été plus libéré, s’est senti plus à l’aise et a fait de bonnes actions, tant avec que sans le ballon. Je suis très content, il y a encore un match pour lui avant son départ à la CAN. Et quand il reviendra, on est prêt à lui donner de la continuité dans le temps de jeu. » Ces propos laissaient présager un avenir immédiat prometteur pour le jeune talent.
- AFP
Ibrahim Mbaye relégué sur le banc au PSG
Le retour en club n’a toutefois pas répondu aux attentes placées en Ibrahim Mbaye. Titularisé face à Auxerre puis Strasbourg, l’attaquant de 18 ans n’a pas réussi à reproduire le même impact observé avant la compétition africaine. Sa sortie prématurée lors de l’une de ces rencontres a illustré les difficultés rencontrées par le jeune joueur, confronté à un rythme et à des exigences tactiques plus élevées.
Depuis ces apparitions, Ibrahim Mbaye a complètement disparu des feuilles de match actives. Lors des rencontres face à l’Olympique de Marseille, au Stade Rennais et à l’AS Monaco en Ligue des Champions, le jeune attaquant n’a pas disputé la moindre minute. Cette absence prolongée témoigne d’un déclassement temporaire dans la hiérarchie offensive, dans un contexte où la concurrence reste particulièrement intense au sein de l’effectif parisien.
- Getty Images Sport
Le staff du PSG déçu d’Ibrahim Mbaye
Selon les informations de L'Équipe, cette mise à l’écart s’explique par plusieurs facteurs internes. Ibrahim Mbaye n’aurait pas pleinement convaincu le staff lors de ses dernières titularisations, malgré les attentes placées en lui. Son irrégularité et certaines difficultés d’adaptation après son retour de la CAN auraient également pesé dans les décisions techniques prises par l’encadrement parisien.
D’après Foot Mercato, la situation reste néanmoins évolutive pour Ibrahim Mbaye, qui pourrait bénéficier d’une nouvelle opportunité à l’occasion des prochaines échéances, notamment contre le FC Metz ce samedi, adversaire face auquel il avait précédemment brillé. Cette possible réapparition représenterait une chance précieuse pour le jeune talent de relancer sa dynamique et de prouver qu’il peut s’inscrire durablement dans le projet parisien. À seulement 18 ans, son potentiel reste intact, et son avenir dépend désormais de sa capacité à saisir les prochaines occasions.