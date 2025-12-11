Arrivé en Catalogne pour apporter un souffle neuf à l’attaque, Roony Bardghji vit une première partie de saison plus contrastée qu’espéré. Le jeune international suédois attire déjà les convoitises, alors même que Barcelone hésite sur la meilleure manière de gérer sa progression. En Espagne, un club de Liga s’active pour tenter de le récupérer dès l’ouverture du mercato d’hiver.
Mercato Barça : une recrue estivale déjà exfiltrée ?
- Getty Images Sport
Villarreal se positionne pour récupérer Bardghji en janvier
Transféré de Copenhague vers Barcelone l’été dernier, Bardghji a découvert un environnement totalement différent et un niveau d’exigence beaucoup plus élevé. À seulement 20 ans, l’ailier a participé à 11 rencontres toutes compétitions confondues sur l’exercice 2025-26, avec un but et deux passes décisives. Son influence reste réelle, mais son temps de jeu demeure irrégulier.
Des discussions circulent ces dernières semaines autour de son avenir immédiat. Les dirigeants barcelonais seraient prêts à lui accorder un prêt pour accélérer sa progression. Selon les informations relayées par Fichajes, Villarreal surveille attentivement le dossier et voit en Bardghji un profil capable d’apporter un impact immédiat dans son couloir offensif.
Le Sous-marin jaune traverse une campagne européenne très compliquée, avec un seul point pris en Ligue des champions et une 35e place au classement général de la compétition. En revanche, le club brille en Liga. Les hommes de Marcelino cumulent 35 points après 15 journées, ce qui les installe sur le podium, à cinq unités seulement du Barça, avec un match en retard. Le besoin de renforcer la ligne offensive se ressent fortement, et Bardghji coche toutes les cases recherchées par Villarreal cet hiver.
- Getty Images Sport
Un temps de jeu limité au Barça qui relance le débat
Depuis son arrivée, Bardghji découvre la concurrence féroce imposée par un effectif très fourni. Lorsque Hansi Flick dispose de toutes ses forces, difficile de trouver une place pour le jeune Suédois. En championnat, il a démarré trois matchs seulement, tandis que cinq autres apparitions sont venues depuis le banc. En Ligue des champions, il attend toujours sa première titularisation.
Cette irrégularité complique sa montée en puissance. Le club ne souhaite pas freiner son évolution et envisage un prêt pour lui offrir une seconde partie de saison plus riche en responsabilités. Un passage par Villarreal pourrait lui offrir ce volume de jeu indispensable et lui permettre de revenir l’été prochain avec un statut différent.
- Getty Images Sport
Une solution bénéfique pour toutes les parties ?
Pour Barcelone, un départ temporaire résoudrait un problème immédiat : comment continuer à faire progresser un jeune talent dans un effectif déjà rempli de joueurs confirmés. Pour Villarreal, c’est l’occasion de renforcer son ambition de figurer dans le top 4. Quant à Bardghji, l’opportunité de retrouver un rôle plus central pourrait accélérer sa maturation au plus haut niveau.