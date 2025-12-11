Mercato Barça : une recrue estivale déjà exfiltrée ?

Transféré de Copenhague vers Barcelone l’été dernier, Bardghji a découvert un environnement totalement différent et un niveau d’exigence beaucoup plus élevé. À seulement 20 ans, l’ailier a participé à 11 rencontres toutes compétitions confondues sur l’exercice 2025-26, avec un but et deux passes décisives. Son influence reste réelle, mais son temps de jeu demeure irrégulier.

Des discussions circulent ces dernières semaines autour de son avenir immédiat. Les dirigeants barcelonais seraient prêts à lui accorder un prêt pour accélérer sa progression. Selon les informations relayées par Fichajes, Villarreal surveille attentivement le dossier et voit en Bardghji un profil capable d’apporter un impact immédiat dans son couloir offensif.

Le Sous-marin jaune traverse une campagne européenne très compliquée, avec un seul point pris en Ligue des champions et une 35e place au classement général de la compétition. En revanche, le club brille en Liga. Les hommes de Marcelino cumulent 35 points après 15 journées, ce qui les installe sur le podium, à cinq unités seulement du Barça, avec un match en retard. Le besoin de renforcer la ligne offensive se ressent fortement, et Bardghji coche toutes les cases recherchées par Villarreal cet hiver.