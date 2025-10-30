Mercato : Arsenal frappe à la porte d’un cadre offensif du PSG

Depuis plusieurs mois, la formation de Premier League scrute les talents du club francilien avec insistance. Le PSG ne dépend plus des noms strass et paillettes de l’ère Messi-Mbappé-Neymar. L’équipe d’aujourd’hui fonctionne, avance sans crainte, écrase sa concurrence en France et impose sa loi en Europe. Luis Enrique dirige ce groupe avec une idée claire en tête. Il ose, surprend, casse des habitudes. Il a tenté Ousmane Dembélé en pointe. Il a confié les clés du jeu à Vitinha et Fabian Ruiz. Ce dernier, pointé du doigt lors de son arrivée, se trouve désormais sous les projecteurs.

Fabian Ruiz ne subit plus les doutes d’hier. Après une saison historique couronnée de titres avec le PSG, il assume son rôle. Technique, précis, calme, capable d’enclencher une frappe qui change un match. Selon Fichajes, ce profil raffiné séduit Arsenal qui rêve d’amplifier sa colonie ibérique et de renforcer un milieu déjà bâti sur des fondations solides avec Martin Zubimendi et Mikel Merino.