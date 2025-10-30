Le Paris Saint-Germain attire les regards et pas seulement grâce à sa Ligue des champions remportée au printemps. Le club parisien rayonne sur le continent avec un football vif, audacieux, reposant sur un mélange de jeunesse explosive et de recrutements judicieux. Ce cocktail donne des idées aux cadors européens qui rêvent d’y piocher l’une ou l’autre pépite. Et du côté de Londres, l’intérêt prend forme. Arsenal rêve d’ajouter un maestro du milieu parisien à son noyau déjà riche. Mikel Arteta ne baisse jamais les yeux quand une occasion se présente et le dossier brûle désormais sur la table.
Mercato : Arsenal frappe à la porte d’un cadre offensif du PSG
- Getty Images
L’intérêt d’Arsenal pour un pilier parisien prend de l’ampleur
Depuis plusieurs mois, la formation de Premier League scrute les talents du club francilien avec insistance. Le PSG ne dépend plus des noms strass et paillettes de l’ère Messi-Mbappé-Neymar. L’équipe d’aujourd’hui fonctionne, avance sans crainte, écrase sa concurrence en France et impose sa loi en Europe. Luis Enrique dirige ce groupe avec une idée claire en tête. Il ose, surprend, casse des habitudes. Il a tenté Ousmane Dembélé en pointe. Il a confié les clés du jeu à Vitinha et Fabian Ruiz. Ce dernier, pointé du doigt lors de son arrivée, se trouve désormais sous les projecteurs.
Fabian Ruiz ne subit plus les doutes d’hier. Après une saison historique couronnée de titres avec le PSG, il assume son rôle. Technique, précis, calme, capable d’enclencher une frappe qui change un match. Selon Fichajes, ce profil raffiné séduit Arsenal qui rêve d’amplifier sa colonie ibérique et de renforcer un milieu déjà bâti sur des fondations solides avec Martin Zubimendi et Mikel Merino.
- Getty Images
Un transfert loin d’être simple pour les Gunners
Le club londonien garde confiance. Un projet ambitieux, un entraîneur charismatique et des fonds conséquents, cela attire. Pourtant Paris ne voit pas partir son joueur si facilement. Fabian Ruiz évolue sous contrat jusqu’en 2027 et les dirigeants franciliens ne souhaitent pas revivre un scénario où un joueur clé quitte le navire sans contrepartie. L’idée de le voir filer à bas prix ou sans indemnité un jour crée des sueurs froides. Alors la direction écoute mais fixe une barre élevée autour de cinquante millions d’euros. Une somme sérieuse mais logique pour un élément aussi précieux.
Si la prolongation n’arrive pas vite, le prochain été placera le milieu à une année de la fin de son bail. Arsenal connaît parfaitement ce genre de situation. Le club londonien avance sereinement. Tout dépendra désormais de la fermeté parisienne et de la volonté du joueur.
Le marché n’ouvre pas encore mais les murmures prennent de la force. Une bataille se dessine. Londres frappe. Paris observe. La suite promet du bruit.