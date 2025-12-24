Très active en coulisses, la Juventus multiplie les pistes venues de France. Si l’hiver s’annonce délicat sur certains dossiers, le club turinois anticipe déjà la suite avec méthode et patience.
Mercato : après Hojbjerg, la Juventus piste un autre joueur de l’OM
La Juventus regarde encore vers la Ligue 1
Depuis l’arrivée de Damien Comolli à la tête de la direction générale, la Juventus affiche un intérêt appuyé pour plusieurs profils de Ligue 1. La presse italienne évoque régulièrement des joueurs évoluant en France dans les réflexions turinoises, preuve d’un changement d’orientation assumé. Parmi ces noms, celui de Pierre-Emile Højbjerg revient avec insistance.
Le milieu danois de l’Olympique de Marseille figure en haut de la liste pour le mercato hivernal. À 30 ans, Højbjerg reste un pilier du dispositif de Roberto De Zerbi. Son importance ne se discute pas : 21 apparitions toutes compétitions confondues, trois buts et une passe décisive, le tout sous contrat jusqu’en 2028.
L’OM ferme la porte à double tour
Malgré l’insistance turinoise, Marseille refuse toute négociation. Les dirigeants olympiens ont rapidement éteint l’incendie. Pablo Longoria a tranché sans détour : « Notre position est ferme, dans ce mercato d’hiver, on ne veut pas se priver d’un joueur cadre. Il n’y a aucune possibilité, aujourd’hui ce n’est pas sur la table, je ferme complètement la porte ».
Même son de cloche du côté de Medhi Benatia, très clair sur le rôle du Scandinave : « Pierre-Emile est très important pour nous. Un milieu de terrain complet. Je l’ai rencontré au Bayern Munich, je l’ai fait venir à Marseille, et je suis content de ce qu’il fait. Il ne partira pas ».
Face à cette fin de non-recevoir, la Vieille Dame comprend que l’opération relève presque de l’impossible à court terme.
Turin explore d’autres pistes françaises
La Juventus ne se limite pas à Højbjerg. Le nom de Tyler Morton, milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, circule aussi dans les bureaux piémontais. Auteur d’une saison solide, l’Anglais représente une option crédible. Toutefois, l’OL ne montre aucune envie de s’en séparer en plein exercice, sauf urgence économique.
En attendant une éventuelle ouverture sur ce dossier, les dirigeants turinois élargissent leur horizon temporel.
Ismaël Koné, la cible plus accessible
Selon Il Corriere dello Sport, la Juventus anticipe déjà le mercato estival 2026. Dans cette perspective, un autre joueur de l’OM retient l’attention : Ismaël Koné. Recruté par Marseille en 2024 pour 12 M€, le milieu canadien de 23 ans n’a jamais trouvé sa place sur la Canebière, avec seulement neuf apparitions.
Un prêt au Stade Rennais lors de l’hiver 2025, puis une nouvelle cession temporaire à Sassuolo l’été dernier, ont totalement changé la donne. En Serie A, Koné retrouve du rythme et de la confiance. Quinze matchs, trois buts, une progression nette qui relance son dossier.
Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2029, Koné apparaît bien plus abordable que Højbjerg. Reste un détail de taille : Sassuolo a déjà déboursé 2,5 M€ pour le prêt et dispose d’une option d’achat estimée à 10 M€. La Juventus devra donc surveiller ce dossier de près.