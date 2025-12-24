Olympique de Marseille v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
Patrick Tchanhoun

Mercato : après Hojbjerg, la Juventus piste un autre joueur de l’OM

La Juventus insiste en Ligue 1. Bloquée sur un dossier majeur, elle prépare déjà une autre offensive côté marseillais.

Très active en coulisses, la Juventus multiplie les pistes venues de France. Si l’hiver s’annonce délicat sur certains dossiers, le club turinois anticipe déjà la suite avec méthode et patience.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-TOULOUSEAFP

    La Juventus regarde encore vers la Ligue 1

    Depuis l’arrivée de Damien Comolli à la tête de la direction générale, la Juventus affiche un intérêt appuyé pour plusieurs profils de Ligue 1. La presse italienne évoque régulièrement des joueurs évoluant en France dans les réflexions turinoises, preuve d’un changement d’orientation assumé. Parmi ces noms, celui de Pierre-Emile Højbjerg revient avec insistance.

    Le milieu danois de l’Olympique de Marseille figure en haut de la liste pour le mercato hivernal. À 30 ans, Højbjerg reste un pilier du dispositif de Roberto De Zerbi. Son importance ne se discute pas : 21 apparitions toutes compétitions confondues, trois buts et une passe décisive, le tout sous contrat jusqu’en 2028.

    • Publicité
  • Olympique de Marseille v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    L’OM ferme la porte à double tour

    Malgré l’insistance turinoise, Marseille refuse toute négociation. Les dirigeants olympiens ont rapidement éteint l’incendie. Pablo Longoria a tranché sans détour : « Notre position est ferme, dans ce mercato d’hiver, on ne veut pas se priver d’un joueur cadre. Il n’y a aucune possibilité, aujourd’hui ce n’est pas sur la table, je ferme complètement la porte ».

    Même son de cloche du côté de Medhi Benatia, très clair sur le rôle du Scandinave : « Pierre-Emile est très important pour nous. Un milieu de terrain complet. Je l’ai rencontré au Bayern Munich, je l’ai fait venir à Marseille, et je suis content de ce qu’il fait. Il ne partira pas ».

    Face à cette fin de non-recevoir, la Vieille Dame comprend que l’opération relève presque de l’impossible à court terme.

  • FC Utrecht v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Turin explore d’autres pistes françaises

    La Juventus ne se limite pas à Højbjerg. Le nom de Tyler Morton, milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, circule aussi dans les bureaux piémontais. Auteur d’une saison solide, l’Anglais représente une option crédible. Toutefois, l’OL ne montre aucune envie de s’en séparer en plein exercice, sauf urgence économique.

    En attendant une éventuelle ouverture sur ce dossier, les dirigeants turinois élargissent leur horizon temporel.

  • US Sassuolo Calcio v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    Ismaël Koné, la cible plus accessible

    Selon Il Corriere dello Sport, la Juventus anticipe déjà le mercato estival 2026. Dans cette perspective, un autre joueur de l’OM retient l’attention : Ismaël Koné. Recruté par Marseille en 2024 pour 12 M€, le milieu canadien de 23 ans n’a jamais trouvé sa place sur la Canebière, avec seulement neuf apparitions.

    Un prêt au Stade Rennais lors de l’hiver 2025, puis une nouvelle cession temporaire à Sassuolo l’été dernier, ont totalement changé la donne. En Serie A, Koné retrouve du rythme et de la confiance. Quinze matchs, trois buts, une progression nette qui relance son dossier.

    Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2029, Koné apparaît bien plus abordable que Højbjerg. Reste un détail de taille : Sassuolo a déjà déboursé 2,5 M€ pour le prêt et dispose d’une option d’achat estimée à 10 M€. La Juventus devra donc surveiller ce dossier de près.

