Mercato : après Hojbjerg, la Juventus piste un autre joueur de l’OM

Malgré l’insistance turinoise, Marseille refuse toute négociation. Les dirigeants olympiens ont rapidement éteint l’incendie. Pablo Longoria a tranché sans détour : « Notre position est ferme, dans ce mercato d’hiver, on ne veut pas se priver d’un joueur cadre. Il n’y a aucune possibilité, aujourd’hui ce n’est pas sur la table, je ferme complètement la porte ».

Même son de cloche du côté de Medhi Benatia, très clair sur le rôle du Scandinave : « Pierre-Emile est très important pour nous. Un milieu de terrain complet. Je l’ai rencontré au Bayern Munich, je l’ai fait venir à Marseille, et je suis content de ce qu’il fait. Il ne partira pas ».

Face à cette fin de non-recevoir, la Vieille Dame comprend que l’opération relève presque de l’impossible à court terme.