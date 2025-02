Real Madrid vs Manchester City

Le PSG s’intéresse à un autre crack du Real Madrid en plus de Raul Asencio.

Le Paris Saint-Germain continue de scruter le marché pour renforcer son effectif avec de jeunes talents prometteurs. Déjà intéressé par Raul Asencio, le club de la capitale ne compte pas s’arrêter là et vise un autre joueur du Real Madrid. Peu utilisé par Carlo Ancelotti cette saison, ce prodige, annoncé comme l’un des plus grands espoirs de sa génération, pourrait voir d’un bon œil un départ vers Paris, où Luis Enrique lui réserve un rôle bien plus important.