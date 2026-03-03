Annoncé dans la short-list pour succéder à Roberto De Zerbi à l’OM, parti à la surprise générale, Eric Chelle a vu son nom circuler avec insistance ces dernières semaines. Le sélectionneur du Nigeria, critiqué dans son pays, a choisi de clarifier la situation lors d’un entretien accordé à Canal+ Afrique.
Mercato : annoncé à l’OM après De Zerbi, Eric Chelle met les choses au clair !
Un nom cité pour l’OM
Lorsque le poste de Roberto De Zerbi s’est fragilisé à l’Olympique de Marseille, plusieurs profils ont émergé. Parmi eux, celui d’Eric Chelle. À 48 ans, le technicien dirige l’Équipe du Nigeria de football depuis janvier 2025.
Ancien sélectionneur du Mali, il sort d’une CAN 2025 conclue à la troisième place. Une performance honorable, même si des tensions ont animé le vestiaire, notamment entre Victor Osimhen et Ademola Lookman.
Dans la foulée de la compétition disputée au Maroc, son nom circule pour remplacer De Zerbi sur la Canebière. Au Nigeria, certains observateurs l’accusent alors d’entretenir ces bruits pour peser dans la négociation de son contrat.
Des accusations et un document qui fuite
La polémique enfle. Des critiques émergent dans les médias locaux. Un document listant ses exigences, notamment financières, apparaît sur les réseaux sociaux. Les soupçons se multiplient : Chelle chercherait-il à utiliser l’intérêt supposé de l’OM pour obtenir une revalorisation ?
Pourtant, les faits restent clairs. Eric Chelle conserve son poste. Son contrat court jusqu’en 2027. Finalement, c’est Habib Beye qui prend la suite de De Zerbi à Marseille. Face à l’ampleur de la rumeur, le sélectionneur décide de répondre publiquement.
« Je n’ai jamais été en contact avec l’OM »
Dans un entretien accordé à Canal+ Afrique, Chelle livre sa version sans détour : « Des accusations fortes qui disent que je suis allé au Nigeria et que j’ai menti en disant que l’OM était intéressé par moi et que j’allais me servir de ça pour négocier mon contrat. À l’heure où l’on parle, je suis toujours sélectionneur du Nigeria. Il y a toujours une négociation, parce que c’est ce qui était prévu. Je n’ai jamais été en contact avec l’OM. S’il y a eu des contacts avec mon agent, il faudrait lui demander. Mon tort, c’est d’habiter à Marseille, d’être proche de cette ville. Mon tort, c’était peut-être de répondre « oui » à des amis qui me demandaient si un jour je serais chaud pour entraîner l’OM. À aucun moment, je n’ai lancé la rumeur et à aucun moment je ne me suis servi de ça pour renégocier mon contrat ».
Le message vise à éteindre l’incendie. Chelle évoque un malentendu et réfute toute manœuvre stratégique.
La Ligue 1 dans un coin de la tête
S’il dément un contact avec l’OM, l’ancien défenseur de Valenciennes FC et du RC Lens ne cache pas ses ambitions.
« Bien sûr. Si demain avec le Nigeria, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, bien sûr que la Ligue 1, c’est un objectif. Un grand club en L1. Quand je dis grand club, je ne parle pas forcément de résultats, je parle de structure, d’histoire, d’identité de jeu, bien entendu que ça m’intéresserait », a-t-il souligné.
Le technicien trace ainsi une ligne claire : priorité au Nigeria, mais ouverture assumée pour un projet solide en Ligue 1. À Marseille ou ailleurs, l’avenir dira si ce scénario prend forme.