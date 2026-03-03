Mercato : annoncé à l’OM après De Zerbi, Eric Chelle met les choses au clair !

Lorsque le poste de Roberto De Zerbi s’est fragilisé à l’Olympique de Marseille, plusieurs profils ont émergé. Parmi eux, celui d’Eric Chelle. À 48 ans, le technicien dirige l’Équipe du Nigeria de football depuis janvier 2025.

Ancien sélectionneur du Mali, il sort d’une CAN 2025 conclue à la troisième place. Une performance honorable, même si des tensions ont animé le vestiaire, notamment entre Victor Osimhen et Ademola Lookman.

Dans la foulée de la compétition disputée au Maroc, son nom circule pour remplacer De Zerbi sur la Canebière. Au Nigeria, certains observateurs l’accusent alors d’entretenir ces bruits pour peser dans la négociation de son contrat.