Nigeria : Osimhen recadre Lookman, le craquage en direct devient très viral

Peu après l’heure de jeu, l’atmosphère a soudainement changé. À la 63e minute, Osimhen n’a pas caché sa frustration après deux situations où Lookman ne l’a pas servi alors qu’il se trouvait en bonne position. La réaction a surpris tout le monde.

L’attaquant de 27 ans a laissé éclater sa colère, repoussant même son capitaine Wilfred Ndidi qui tentait d’apaiser les tensions. Osimhen s’est alors dirigé vers Lookman, lui reprochant frontalement son individualisme, sous les yeux médusés du banc nigérian.

« Hey, c’est un jeu d’équipe », a-t-il lancé à plusieurs reprises, presque front contre front avec son partenaire offensif. Lookman, calme, lui aurait répliqué : « Tu as déjà marqué deux fois ».

Une scène d’autant plus étonnante que les deux buts d’Osimhen dans cette rencontre provenaient… de deux passes décisives de Lookman, Ballon d’or africain 2024.

Pronostic des équipes de la CAN 2025