Large vainqueur du Mozambique en huitièmes de finale de la CAN 2025, le Nigeria a encore frappé fort. Mais derrière la démonstration, une séquence captée par les caméras a semé le trouble au sein d’un groupe pourtant lancé vers le titre.
Nigeria : Osimhen recadre Lookman, le craquage en direct devient très viral
Une démonstration totale face au Mozambique
Sur la pelouse, les Super Eagles ont livré une prestation presque parfaite. Ce lundi 5 janvier, le Nigeria n’a laissé aucune chance au Mozambique, balayé 4-0 dès les huitièmes de finale. Une victoire nette, logique, construite avec autorité. Depuis le début du tournoi, la sélection nigériane impressionne. Toujours invaincue, meilleure attaque de la compétition, au moins deux buts inscrits à chaque rencontre.
Contre les Mambas, le duo offensif phare a encore répondu présent. Victor Osimhen a signé un doublé. Ademola Lookman, lui, a marqué une fois et offert deux passes décisives. Tout semblait aligné. Le score affichait déjà 3-0 à la 47e minute. Le match semblait plié. Et pourtant.
L’instant où tout bascule
Peu après l’heure de jeu, l’atmosphère a soudainement changé. À la 63e minute, Osimhen n’a pas caché sa frustration après deux situations où Lookman ne l’a pas servi alors qu’il se trouvait en bonne position. La réaction a surpris tout le monde.
L’attaquant de 27 ans a laissé éclater sa colère, repoussant même son capitaine Wilfred Ndidi qui tentait d’apaiser les tensions. Osimhen s’est alors dirigé vers Lookman, lui reprochant frontalement son individualisme, sous les yeux médusés du banc nigérian.
« Hey, c’est un jeu d’équipe », a-t-il lancé à plusieurs reprises, presque front contre front avec son partenaire offensif. Lookman, calme, lui aurait répliqué : « Tu as déjà marqué deux fois ».
Une scène d’autant plus étonnante que les deux buts d’Osimhen dans cette rencontre provenaient… de deux passes décisives de Lookman, Ballon d’or africain 2024.
Sortie précoce et banc silencieux
Cinq minutes après cet accrochage, Victor Osimhen a quitté la pelouse. Simple décision tactique ou conséquence directe de son attitude ? Le doute subsiste. Une chose est sûre : sur le banc, l’avant-centre est apparu fermé, distant, filmé à plusieurs reprises jusqu’au coup de sifflet final.
À la fin du match, il a regagné les vestiaires sans participer aux célébrations collectives. Un contraste frappant avec l’image d’un groupe conquérant et soudé.
Lookman minimise, Chelle tranche
En conférence de presse, Ademola Lookman n’a pas cherché à envenimer la situation. Interrogé après avoir reçu son trophée d’homme du match, il a répondu avec détachement.
« Non je ne l’ai pas vu », a-t-il expliqué. « Mais je ne pense pas que ce soit vraiment important. L’équipe a gagné 4-0, c’est notre meilleur joueur, tout le monde le sait. C’est un attaquant de premier plan, un joueur exceptionnel, le reste n’a pas vraiment d’importance ».
Quelques minutes plus tard, en zone mixte, il a insisté : « C’est juste du football, c’est mon frère ».
Le sélectionneur Éric Chelle a, lui aussi, fermé la porte à toute polémique. « Cette question concerne ma gestion de l’équipe et ce qui s’est passé sur le terrain », a-t-il déclaré. « Cela restera au sein du groupe. Je n’ai pas besoin de vous dire ce qui s’est passé ni ce qui va se passer ».
Une alerte avant les quarts
Cet épisode, devenu viral en quelques heures, pose néanmoins question. À ce stade du tournoi, le Nigeria avance vite, fort, et avec ambition. Mais ce genre de tension interne peut laisser des traces.
Samedi prochain, les Super Eagles affronteront l’Algérie ou la RD Congo en quarts de finale. Face à un adversaire plus relevé, l’unité du groupe pourrait faire la différence. À condition que cet accrochage reste ce qu’il devait être : un simple moment de frustration, vite digéré.