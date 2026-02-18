Marseille nomme un nouveau manager après le départ de Roberto De Zerbi, alors que la saison dramatique prend un nouveau tournant

Dans un communiqué, le club a déclaré : « L'Olympique de Marseille a le plaisir d'annoncer la nomination d'Habib Beye au poste d'entraîneur de l'équipe professionnelle.

Habib Beye s'est forgé un parcours unique dans le football français, d'abord en tant que joueur combatif et respecté, puis en tant qu'entraîneur ambitieux et réfléchi.

Habib Beye s'est rapidement lancé dans une carrière d'entraîneur. Il avait hâte de revenir sur le terrain et a naturellement trouvé sa place sur le banc. En 2021, il a pris les rênes du Red Star FC. Dans un championnat exigeant, il a imposé une identité claire : discipline, intensité et ambition. Son style de management était basé sur des exigences élevées et la responsabilisation des joueurs, en accord avec ce qu'il incarnait sur le terrain. Champion de France en 2004, il a mené le Red Star jusqu'en Ligue 2 avant de quitter le club pour le Stade Rennais.

« Le mardi 18 février 2018 marque le retour d'Habib Beye à l'Olympique de Marseille. Du gazon vert du Vélodrome orange à la ligne de touche du stade du boulevard Michelet, il semble avoir bouclé la boucle, mais le plus dur est probablement encore à venir, avec les mêmes principes directeurs qui ont accompagné sa carrière de joueur : leadership, travail acharné et passion. »