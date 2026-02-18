AFP
Traduit par
Marseille nomme un nouveau manager après le départ de Roberto De Zerbi, alors que la saison dramatique prend un nouveau tournant
De Zerbi limogé de son poste d'entraîneur de Marseille
De Zerbi a décidé de quitter Marseille d'un commun accord la semaine dernière, après la défaite humiliante 5-0 contre son rival Paris Saint-Germain lors du Classique. Le club a désormais engagé Beye pour un contrat d'un an et demi. L'ancienne star sénégalaise est à nouveau disponible sur le marché après avoir été licenciée par Rennes, autre club de Ligue 1, quelques jours avant le départ de De Zerbi.
- AFP
Beye présenté comme nouveau patron de Marseille
Dans un communiqué, le club a déclaré : « L'Olympique de Marseille a le plaisir d'annoncer la nomination d'Habib Beye au poste d'entraîneur de l'équipe professionnelle.
Habib Beye s'est forgé un parcours unique dans le football français, d'abord en tant que joueur combatif et respecté, puis en tant qu'entraîneur ambitieux et réfléchi.
Habib Beye s'est rapidement lancé dans une carrière d'entraîneur. Il avait hâte de revenir sur le terrain et a naturellement trouvé sa place sur le banc. En 2021, il a pris les rênes du Red Star FC. Dans un championnat exigeant, il a imposé une identité claire : discipline, intensité et ambition. Son style de management était basé sur des exigences élevées et la responsabilisation des joueurs, en accord avec ce qu'il incarnait sur le terrain. Champion de France en 2004, il a mené le Red Star jusqu'en Ligue 2 avant de quitter le club pour le Stade Rennais.
« Le mardi 18 février 2018 marque le retour d'Habib Beye à l'Olympique de Marseille. Du gazon vert du Vélodrome orange à la ligne de touche du stade du boulevard Michelet, il semble avoir bouclé la boucle, mais le plus dur est probablement encore à venir, avec les mêmes principes directeurs qui ont accompagné sa carrière de joueur : leadership, travail acharné et passion. »
Le chaos règne à Marseille même après le départ de De Zerbi
Lors de leur premier match après le départ de De Zerbi, Marseille accueillait Strasbourg, club affilié à Chelsea, au Stade Vélodrome. Avant le coup d'envoi, les ultras ont quitté une tribune pour protester contre la direction du club, et certains supporters auraient même tenté de prendre d'assaut la loge présidentielle.
Marseille, sous la houlette de l'entraîneur intérimaire Jacques Abardonado, a pris l'avantage grâce à un but de Mason Greenwood en début de match, avant qu'Amine Gouiri ne double la mise peu après la mi-temps. Cependant, Sebastian Nanasi a réduit l'écart pour les visiteurs, puis Joaquin Panichelli a marqué un penalty à la 97e minute pour arracher un point.
Dimanche, Mehdi Benatia a démissionné de son poste de directeur sportif, mais a été réintégré quelques jours plus tard avec un contrat jusqu'à la fin de la saison. Le président du club, Pablo Longoria, reste sous le feu des critiques des supporters pour une nouvelle saison mouvementée sur la côte sud de la France.
- AFP
Quelle est la prochaine étape pour Marseille ?
Beye, qui dispose d'attaquants tels que Mason Greenwood et Ethan Nwaneri, tentera de remporter sa première victoire en tant qu'entraîneur de Marseille vendredi soir lors d'un match à l'extérieur contre Brest.
