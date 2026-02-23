L'OM, le coup de bluff de trop pour Eric Chelle

Son nom a brièvement agité le mercato des entraîneurs à Marseille. Auréolé d'une belle troisième place à la CAN, Eric Chelle s'est vu pousser des ailes et a tenté de profiter du chaos marseillais pour réaliser son rêve de coacher en Ligue 1. Mais sa candidature, qui n'a pas abouti, s'est retournée contre lui de la manière la plus brutale qui soit. Ce qui devait être un tremplin pour sa carrière est en train de virer au naufrage, et la tempête gronde désormais au Nigéria.

"Il a inventé de toutes pièces une histoire concernant l'OM"

L'affaire a pris une tout autre dimension lorsque la presse a révélé que sa candidature à l'OM était en réalité un coup de bluff pour faire pression sur sa propre fédération et obtenir une revalorisation salariale XXL. Une manœuvre qui a provoqué la fureur de certains dirigeants du football nigérian. "Il est désormais évident que Chelle a inventé de toutes pièces une histoire concernant l'Olympique de Marseille", a fustigé Ahmed Shuaibu Gara-Gombe, une figure influente, dans les colonnes du Guardian Nigeria.

Pour lui, le sélectionneur est un opportuniste qui est venu au Nigéria "uniquement pour étoffer son CV" et qui tente désormais de "faire chanter" la fédération. Une charge d'une violence rare, qui témoigne de la rupture de confiance entre le technicien et une partie de l'establishment. Ses exigences salariales, jugées démesurées (130 000 euros par mois), ne passent pas, d'autant plus qu'il n'a pas rempli tous ses objectifs, notamment celui d'atteindre la finale de la CAN.

La fin d'un cycle déjà annoncée ?

Les critiques ne s'arrêtent pas là. On lui reproche de ne devoir ses résultats qu'au "talent des joueurs, et non à son influence". Son crédit, acquis durant la CAN, s'est évaporé en quelques jours. En utilisant le nom de l'OM pour servir ses propres intérêts, il a ouvert la boîte de Pandore et s'est mis dans une situation inextricable.

Son avenir à la tête des Super Eagles est désormais plus qu'incertain. Il est passé du statut de héros à celui de paria, accusé de vouloir prendre le pays en otage pour des questions d'argent. Son rêve marseillais s'est envolé, mais il pourrait bien lui avoir coûté bien plus qu'un simple poste en France.