Mbappé, Ibrahimovic, Juninho et les 25 plus grands joueurs de Ligue 1 du 21e siècle

De Mbappé à Juninho, retour sur les 25 joueurs qui ont marqué la Ligue 1 depuis 2000. Un classement aussi fascinant que sujet à débat !

La Ligue 1 a vu défiler des talents exceptionnels au fil des décennies. Des artistes du ballon, des buteurs redoutables, des meneurs inspirés, des défenseurs infatigables… Autant de joueurs qui ont marqué le championnat de leur empreinte, inscrivant leur nom dans l’histoire du football français. Mais dresser une liste des 25 meilleurs joueurs de Ligue 1 du 21e siècle relève d’un exercice périlleux. Cela relève autant de l'hommage que du défi.

Quels critères privilégier ? L’impact individuel, la longévité, le palmarès, l’empreinte laissée dans la mémoire collective ? Inévitablement, ce classement suscitera des débats. Chaque supporter a son héros, chaque génération son icône. Certains regretteront l’absence de figures qui leur sont chères, d’autres contesteront l’ordre établi.

Mais une chose est sûre : tous les joueurs présents ici ont façonné la Ligue 1 d’une manière ou d’une autre. De Kylian Mbappé, phénomène de précocité, à Juninho, maître des coups francs, en passant par Zlatan Ibrahimović et son charisme sans égal, cette liste célèbre les figures emblématiques du championnat. Un voyage à travers plus de vingt ans de football français, où talent, records et émotions s’entremêlent pour façonner une histoire inoubliable.