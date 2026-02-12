L'enfant du pays au chevet de l'OM : Beye a-t-il les épaules ?

Le séisme provoqué par le départ de Roberto De Zerbi a laissé l'Olympique de Marseille dans un état de sidération, mais la nature a horreur du vide, et la Canebière encore plus. À peine l'Italien a-t-il vidé son casier que l'ombre d'un successeur plane déjà au-dessus du Vélodrome. Son nom est sur toutes les lèvres, son visage familier hante les souvenirs des supporters : Habib Beye. L'ancien capitaine, dont l'amour pour le club n'a jamais été un secret, semble enfin toucher du doigt son "rêve ultime". Mais au-delà de la belle histoire et de la symbolique, une question brutale se pose : a-t-il vraiment les épaules pour endosser le costume le plus lourd du football français, surtout dans un tel contexte ?