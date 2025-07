Luis Enrique, Doué et les réactions après PSG - Bayern (2-0)

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich

Luis Enrique et ses joueurs ont explosé de joie après la victoire du PSG contre le Bayern au Mondial des clubs, samedi.

Le Paris Saint-Germain était aux prises avec le Bayern Munich, samedi, à l’occasion des quarts de finale de la Coupe du monde des clubs. Et que ce fut dur pour les Parisiens. Réduit à dix puis à neuf, le club francilien a trouvé les ressources pour dompter les Bavarois et valider sa qualification en demi-finale (2-0). Après le coup de siffler final, Luis Enrique et ses joueurs dont Désiré Doué, n’ont pas pu contenir leur joie au micro de DAZN, diffuseur de l’intégralité de la compétition.