Coup de tonnerre ! Manchester United limoge Ruben Amorim après ses critiques contre le club

La direction mancunienne n’a pas laissé le temps au temps. Selon The Athletic et Fabrizio Romano, informations confirmées par Manchester United dans un communiqué, le club a décidé de se séparer de Ruben Amorim avec effet immédiat. En cause, des propos tenus la veille, jugés incompatibles avec la ligne du club.

Le technicien portugais avait alors tenu à clarifier sa position, sans détour : « Je suis venu ici pour être le manager de Manchester United, pas pour être son entraîneur. C’est clair. Je sais que je ne m’appelle pas (Thomas) Tuchel, ni (Antonio) Conte, ni (José) Mourinho, mais je suis l’entraîneur de Manchester United. Ça va rester comme ça pendant 18 mois ou jusqu’à ce que le conseil d’administration décide de changer. C’est ce que je voulais dire, je veux en finir avec ça. Je ne vais pas démissionner. Je ferai mon travail jusqu’à ce que quelqu’un d’autre vienne me remplacer ».

Une sortie frontale, perçue comme un défi direct à sa hiérarchie.