L’orage couvait depuis plusieurs semaines à Old Trafford. Il a éclaté ce matin. Après une sortie médiatique explosive, Ruben Amorim n’est plus l’entraîneur de Manchester United. Le club a agi vite. Très vite.
Coup de tonnerre ! Manchester United limoge Ruben Amorim après ses critiques contre le club
- Getty Images Sport
Une déclaration qui a tout fait basculer
La direction mancunienne n’a pas laissé le temps au temps. Selon The Athletic et Fabrizio Romano, informations confirmées par Manchester United dans un communiqué, le club a décidé de se séparer de Ruben Amorim avec effet immédiat. En cause, des propos tenus la veille, jugés incompatibles avec la ligne du club.
Le technicien portugais avait alors tenu à clarifier sa position, sans détour : « Je suis venu ici pour être le manager de Manchester United, pas pour être son entraîneur. C’est clair. Je sais que je ne m’appelle pas (Thomas) Tuchel, ni (Antonio) Conte, ni (José) Mourinho, mais je suis l’entraîneur de Manchester United. Ça va rester comme ça pendant 18 mois ou jusqu’à ce que le conseil d’administration décide de changer. C’est ce que je voulais dire, je veux en finir avec ça. Je ne vais pas démissionner. Je ferai mon travail jusqu’à ce que quelqu’un d’autre vienne me remplacer ».
Une sortie frontale, perçue comme un défi direct à sa hiérarchie.
- Getty Images
Des tensions internes devenues ingérables
Cette prise de parole a surtout mis en pleine lumière une fracture déjà profonde. Ruben Amorim entretenait des relations de plus en plus tendues avec Jason Wilcox, directeur du football. Les désaccords portaient autant sur le mercato hivernal à venir que sur l’orientation tactique de l’équipe.
Voir l’entraîneur exposer ce malaise publiquement a accéléré une décision que certains redoutaient déjà en Angleterre. Ce matin, le club a informé Amorim de son éviction, avant de l’officialiser dans la foulée. Darren Fletcher devrait assurer l’intérim.
- (C)Getty Images
Une aventure pleine d’espoirs, vite éteints
Arrivé il y a 14 mois en provenance du Sporting CP, Ruben Amorim incarnait un pari fort. Il quittait alors un club où tout lui réussissait pour relever un défi immense à Manchester United. L’attente restait élevée. La réalité s’est montrée plus brutale.
La greffe n’a jamais réellement fonctionné. Ses choix tactiques ont suscité de nombreux débats, notamment autour de son système en 3-4-3, rarement convaincant sur la durée en Premier League.
« Ruben Amorim a quitté son poste d'entraîneur principal de Manchester United. Manchester United occupant la sixième place de la Premier League, la direction du club a pris à contrecœur la décision qu'il était temps d'opérer un changement. Cela offrira à l'équipe les meilleures chances de terminer le championnat le plus haut possible. Le club tient à remercier Ruben pour sa contribution et lui souhaite bonne chance pour l'avenir », indique le communiqué du club.
- Getty Images Sport
Des résultats insuffisants malgré les renforts
La direction estimait pourtant avoir fait le nécessaire lors du dernier mercato estival, avec des arrivées comme Mbeumo et Cunha. L’impact attendu n’est jamais venu. Rapidement décroché au classement, Manchester United a enchaîné les prestations irrégulières.
Sur le banc des Red Devils, Amorim n’a remporté que 24 matchs sur 63. Les critiques ont gagné en intensité, comme souvent à Old Trafford. Supporter déclaré du club, le Portugais semblait même attendre la fin de son contrat. La rupture a finalement pris de vitesse tout le monde.
Manchester United ouvre désormais un nouveau chapitre, une fois encore dans l’urgence. Le limogeage de Ruben Amorim confirme une instabilité chronique, loin des ambitions affichées par le club.