L’avenir de Lucas Beraldo continue d’alimenter les discussions alors que son rôle au Paris Saint-Germain demeure incertain. Depuis plusieurs mois, le défenseur brésilien oscille entre espoirs de progression et frustrations sportives. Une nouvelle rumeur venue d’Angleterre relance aujourd’hui le débat et projette Lucas Beraldo au cœur d’un possible mouvement vers Chelsea.
Lucas Beraldo à Chelsea, la rumeur enfle
Un statut instable pour Lucas Beraldo au PSG
Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo peine à s’imposer durablement dans les plans de Luis Enrique. Malgré un temps de jeu réel, ses prestations irrégulières freinent son ascension vers un statut de titulaire indiscutable. Le défenseur brésilien, arrivé en même temps que Gabriel Moscardo, alterne promesses et passages plus délicats, au point de nourrir des interrogations sur sa place dans l’effectif. Cette situation alimente naturellement les discussions autour de Lucas Beraldo, notamment dans la perspective d’un nouvel équilibre défensif au PSG.
L’été dernier a d’ailleurs marqué un tournant important. À la suite de la défaite contre Chelsea en finale du Mondial des Clubs (3-0), Lucas Beraldo avait sollicité un bon de sortie pour quitter Paris, espérant relancer sa carrière ailleurs. Le PSG avait refusé, maintenant le joueur dans son effectif malgré ses envies d’ailleurs. Cette demande, restée sans suite, demeure aujourd’hui au cœur des analyses portant sur un possible départ à moyen terme. Foot01 rappelle que cette tension sportive constitue l’un des éléments clefs de la situation actuelle.
La presse anglaise envoie le Brésilien à Chelsea
Ce dimanche, la rumeur a pris une nouvelle dimension avec un article publié par Londonworld.com. Selon le média britannique, la signature de Lucas Beraldo à Chelsea pourrait représenter la meilleure opération du mercato d’hiver. L’idée ne repose pas sur une information interne au club londonien, mais sur une projection issue de l’analyse de Kurtis Leyland, journaliste spécialisé, qui s’appuie notamment sur l’observation des mouvements possibles dans la base du jeu FM26. Même si cette démarche relève du scénario hypothétique, elle remet Lucas Beraldo au centre de l’attention.
Kurtis Leyland estime que Chelsea, actuellement troisième de Premier League selon son analyse, pourrait envisager un mouvement concret dès janvier. Il juge que le profil de Lucas Beraldo correspondrait parfaitement aux besoins défensifs du club, en particulier dans un contexte marqué par les blessures de Levi Colwill. Cette réflexion, même issue d’un exercice de projection, contribue à alimenter une rumeur déjà bien installée. Le journaliste rappelle également que cette idée reste pour l’instant liée à un cadre fictif.
Cédé à un prix abordable ?
L’analyse de Kurtis Leyland va plus loin en avançant un chiffre précis : l’opération Lucas Beraldo serait une excellente affaire pour Chelsea si elle pouvait se conclure autour de 35 millions d’euros. Cet élément, issu de l’étude de mouvements théoriques, ne reflète pas une négociation réelle, mais donne un ordre d’idée du coût potentiel du joueur selon cette projection. Pour lui, recruter Lucas Beraldo à ce montant représenterait un choix stratégique, même si obtenir le défenseur à un prix inférieur paraît improbable.
Malgré son inconstance, Le défenseur de 22 ans a quand même joué 38 matchs la saison dernière avec le Paris Saint-Germain, contribuant au triplé continental qui a marqué l’histoire du club. Kurtis Leyland souligne également sa polyvalence : utilisé principalement en défense centrale par Luis Enrique, Lucas Beraldo peut évoluer sur le côté gauche, ce qui renforcerait son utilité dans un effectif touché par les absences. Cette polyvalence nourrit encore davantage la rumeur insistante d’un intérêt londonien.