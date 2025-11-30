Lucas Beraldo à Chelsea, la rumeur enfle

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Lucas Beraldo peine à s’imposer durablement dans les plans de Luis Enrique. Malgré un temps de jeu réel, ses prestations irrégulières freinent son ascension vers un statut de titulaire indiscutable. Le défenseur brésilien, arrivé en même temps que Gabriel Moscardo, alterne promesses et passages plus délicats, au point de nourrir des interrogations sur sa place dans l’effectif. Cette situation alimente naturellement les discussions autour de Lucas Beraldo, notamment dans la perspective d’un nouvel équilibre défensif au PSG.

L’été dernier a d’ailleurs marqué un tournant important. À la suite de la défaite contre Chelsea en finale du Mondial des Clubs (3-0), Lucas Beraldo avait sollicité un bon de sortie pour quitter Paris, espérant relancer sa carrière ailleurs. Le PSG avait refusé, maintenant le joueur dans son effectif malgré ses envies d’ailleurs. Cette demande, restée sans suite, demeure aujourd’hui au cœur des analyses portant sur un possible départ à moyen terme. Foot01 rappelle que cette tension sportive constitue l’un des éléments clefs de la situation actuelle.