Mohamed Salah out, Liverpool a trouvé son successeur

Consciente de l’impact sportif et symbolique de Mohamed Salah, la direction de Liverpool n’a pas attendu pour réfléchir à une succession crédible. Selon The Guardian, les Reds ont déjà ciblé le profil idéal pour compenser une éventuelle perte de Mohamed Salah dès cet hiver. Un scénario jugé plausible en interne, tant l’incertitude autour de l’attaquant égyptien demeure forte.

Le nom qui revient avec insistance est celui d’Antoine Semenyo. L’ailier de Bournemouth, âgé de 25 ans, coche de nombreuses cases pour succéder à Mohamed Salah. Polyvalent, explosif et décisif, Semenyo présente l’avantage de ne pas être concerné par la CAN 2025, le Ghana n’étant pas qualifié. Un atout non négligeable pour Liverpool dans l’optique de pallier rapidement l’absence de Mohamed Salah.