L’avenir de Mohamed Salah à Liverpool n’a jamais semblé aussi incertain. Entre son départ imminent pour la CAN 2025 et un mercato hivernal qui s’annonce décisif, la question n’est plus seulement de savoir quand Mohamed Salah quittera Anfield, mais surtout comment les Reds comptent gérer cette transition majeure. En coulisses, la direction de Liverpool travaille déjà à l’après-Mohamed Salah. Et selon plusieurs sources concordantes, un nom précis a émergé pour prendre la relève de l’attaquant égyptien.
Mohamed Salah out, Liverpool a trouvé son successeur
- AFP
Mohamed Salah, une fin d’histoire qui se dessine
La victoire face à Brighton (2-0) le week-end dernier pourrait rester comme l’un des derniers souvenirs de Mohamed Salah sous le maillot de Liverpool. Entré en jeu lors de cette rencontre, Mohamed Salah a ensuite rejoint la sélection égyptienne pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc, pendant que le mercato hivernal s’apprête à ouvrir ses portes. Une coïncidence de calendrier qui nourrit toutes les spéculations autour de l’avenir de Mohamed Salah.
Début décembre, Mohamed Salah avait déjà jeté un froid en critiquant ouvertement sa situation à Liverpool, laissant clairement entendre qu’un départ était envisageable. Si la presse locale évoque un léger apaisement des tensions avec Arne Slot, le malaise persiste. Mohamed Salah reste convoité par l’Arabie saoudite, toujours prête à frapper fort, mais l’idée d’un nouveau défi en Premier League n’est pas non plus exclue par l’entourage du joueur.
- Getty Images Sport
Liverpool anticipe déjà l’après-Mohamed Salah
Consciente de l’impact sportif et symbolique de Mohamed Salah, la direction de Liverpool n’a pas attendu pour réfléchir à une succession crédible. Selon The Guardian, les Reds ont déjà ciblé le profil idéal pour compenser une éventuelle perte de Mohamed Salah dès cet hiver. Un scénario jugé plausible en interne, tant l’incertitude autour de l’attaquant égyptien demeure forte.
Le nom qui revient avec insistance est celui d’Antoine Semenyo. L’ailier de Bournemouth, âgé de 25 ans, coche de nombreuses cases pour succéder à Mohamed Salah. Polyvalent, explosif et décisif, Semenyo présente l’avantage de ne pas être concerné par la CAN 2025, le Ghana n’étant pas qualifié. Un atout non négligeable pour Liverpool dans l’optique de pallier rapidement l’absence de Mohamed Salah.
- Getty Images Sport
Antoine Semenyo, la nouvelle trouvaille de Liverpool
Très apprécié par le staff de Liverpool, Antoine Semenyo séduit par sa capacité à faire des différences en un contre un, un registre longtemps incarné par Mohamed Salah. Cette saison, l’ailier de Bournemouth affiche des statistiques solides avec huit buts et trois passes décisives en 16 rencontres de Premier League, confirmant son statut de joueur en pleine ascension.
La concurrence est néanmoins rude sur ce dossier. Manchester United, Tottenham et Manchester City suivent également de près Antoine Semenyo. Toutefois, selon les informations du média anglais, cité par Foot Mercato, le joueur serait particulièrement attiré par le projet des Reds, conscients de l’héritage laissé par Mohamed Salah. Un autre élément facilite les discussions : une clause libératoire estimée à un peu moins de 75 millions d’euros, activable dès le début du mois de janvier.
- Getty Images Sport
Antoine Semenyo, un choix stratégique pour l’ère post-Salah
Pour Liverpool, remplacer Mohamed Salah ne se résume pas à une simple équation statistique. Il s’agit de tourner une page majeure de son histoire récente tout en restant compétitif au plus haut niveau. Antoine Semenyo incarne une solution à moyen terme, capable de s’inscrire dans la continuité sans porter immédiatement le poids symbolique laissé par Mohamed Salah.
Si rien n’est encore acté, le fait que Liverpool anticipe déjà un avenir sans Mohamed Salah en dit long sur l’évolution du dossier. L’hiver pourrait marquer un tournant décisif pour les Reds, entre un possible départ de leur icône et l’arrivée d’un successeur soigneusement identifié.