Liverpool casse sa tirelire pour Désiré Doué, le PSG se fait avoir !

Le nul arraché face à Leeds ce samedi (3-3) n’a fait qu’accentuer la chute. Liverpool avance au ralenti et flotte désormais à une inquiétante neuvième place en Premier League. À Anfield, l’impatience gagne du terrain. Arne Slot, pourtant champion la saison passée, sent le sol trembler sous ses pieds.

Les propriétaires maintiennent pour l’instant leur soutien, mais le vestiaire montre un tout autre visage. Plusieurs cadres ne se cachent plus. Mohamed Salah comme Virgil van Dijk se rangent parmi ceux qui ne croient plus au projet du technicien néerlandais. L’ambiance s’alourdit. Les regards se durcissent.