La crise secoue Liverpool de toutes parts. Résultats faibles, tension au sommet et fronde des cadres. Dans ce chaos, Mohamed Salah semble déjà sur le départ, tandis que Désiré Doué se retrouve propulsé dans une bataille à plusieurs millions d’euros. Le PSG, pourtant pas vendeur, ouvre la porte.
Liverpool casse sa tirelire pour Désiré Doué, le PSG se fait avoir !
- Getty/GOAL
Liverpool s’enlise, Arne Slot sur un fil
Le nul arraché face à Leeds ce samedi (3-3) n’a fait qu’accentuer la chute. Liverpool avance au ralenti et flotte désormais à une inquiétante neuvième place en Premier League. À Anfield, l’impatience gagne du terrain. Arne Slot, pourtant champion la saison passée, sent le sol trembler sous ses pieds.
Les propriétaires maintiennent pour l’instant leur soutien, mais le vestiaire montre un tout autre visage. Plusieurs cadres ne se cachent plus. Mohamed Salah comme Virgil van Dijk se rangent parmi ceux qui ne croient plus au projet du technicien néerlandais. L’ambiance s’alourdit. Les regards se durcissent.
- Getty Images
Mohamed Salah, la rupture consommée
Plutôt que de trancher sur le banc, Liverpool pourrait frapper au cœur de son effectif. Mohamed Salah cristallise toutes les tensions. Son rendement baisse. Sa frustration monte. Sa sortie musclée en zone mixte après Leeds en dit long sur son état d’esprit.
L’international égyptien ne se sent plus intouchable. Le club non plus. Si une offre arrive dès cet hiver, Liverpool ne barrera pas la route à son ailier. Le symbole d’une ère touche à sa fin. Et dans l’ombre, les dirigeants préparent déjà la suite.
- Getty Images Sport
Désiré Doué, la piste numéro un
Selon les informations du site Fichajes, Liverpool a désigné Désiré Doué comme priorité absolue pour succéder à Salah sur l’aile droite. Le profil séduit. À seulement 20 ans, l’ancien Rennais possède déjà une solide expérience du très haut niveau.
Il fait la différence dans les grands matchs. Il sait jouer à plusieurs postes. Il n’a pas froid aux yeux. Les recruteurs londoniens voient en lui un futur leader offensif. Un joueur capable d’installer une nouvelle ère après celle de Salah.
- Getty
Une offre folle à 150 millions d’euros
Pour convaincre Paris, Liverpool prépare un choc. Le club anglais s’apprête à poser 150 millions d’euros sur la table. Une somme vertigineuse. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi observent la situation avec attention.
Le PSG n’a déboursé que 50 millions d’euros, il y a un an et demi, pour l’arracher à Rennes. La plus-value potentielle interroge. Le club parisien ne souhaite pas vendre. Mais il ne se fermera pas à une proposition jugée totalement déraisonnable.
- Getty Images
Le PSG face à un choix brûlant
Paris n’avait pas imaginé un départ si rapide. Désiré Doué s’intègre vite. Trop vite pour songer à un départ. Le joueur découvre un projet, une ville, un nouvel espace d’expression. Il n’a jamais pensé faire ses valises aussi tôt.
Pourtant, la tentation rôde. Si Liverpool pousse réellement à 150 millions d’euros, le PSG devra choisir entre projet sportif et opportunité financière hors norme. Rien ne garantit que l’offre suffira. Rien n’indique non plus que Paris claquera la porte sans réfléchir. A noter que Bradley Barcola serait également dans le viseur de Liverpool pour remplacer Mohamed Salah.