Ligue des Nations : Le calendrier et le lieu du Final Four sont connus !

Le dernier carré de la Ligue des Nations est désormais connu ! Découvrez les affiches et le programme complet et où aura lieu le Final Four.

Grâce à une remontada spectaculaire face à la Croatie, l’équipe de France a décroché son billet pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Dimanche soir, les Bleus ont effacé leur retard du match aller (2-0) avant de s’imposer aux tirs au but (5-4) grâce notamment à un Mike Maignan décisif. Un succès qui leur permet de rejoindre l’Espagne dans le dernier carré de la compétition. De l’autre côté du tableau, l’Allemagne a assuré l’essentiel contre l’Italie, tandis que le Portugal a dominé le Danemark. Le programme est désormais officiel et promet des affiches de haut niveau pour ce Final Four qui se déroulera en juin. L'article continue ci-dessous