Cristiano Ronaldo toujours là, Rodrigo Mora fait son entrée… Roberto Martinez a surpris tout le monde avec sa liste. Voici les choix du Portugal.

À l’approche du Final Four de la Ligue des Nations, le Portugal a dévoilé ses forces. Roberto Martinez, sélectionneur à la main ferme mais aux idées ouvertes, a rendu publique une liste de 27 noms. Et cette fois encore, les choix ne laissent personne indifférent. Entre l’icône aux 220 capes et une jeune pépite courtisée par les plus grands, le casting a de quoi faire parler.