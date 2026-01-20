La Ligue des champions reprend enfin ses droits après une longue pause hivernale. Pour le Paris Saint-Germain, ce retour européen coïncide avec une opportunité rare : verrouiller dès maintenant une qualification directe pour les huitièmes de finale. Mais derrière cette possibilité se cache une équation complexe, faite de conditions multiples et de résultats croisés.
Ligue des champions : les scénarios incroyables qui qualifient le PSG dès cette semaine
- AFP
Un PSG en position idéale avant la reprise européenne
Troisième de la phase de ligue avec 13 points, le PSG a traversé l’hiver en haut du classement continental. Lors de cette coupure de près d’un mois et demi, le club parisien n’a pas chômé. Deux nouveaux trophées sont venus garnir l’armoire à succès : la Coupe intercontinentale et le Trophée des champions.
Sur la scène européenne, le dernier souvenir reste mitigé. Un déplacement à Bilbao sans relief, conclu sur un score nul et vierge (0-0). Ce mardi soir, à 21h, les hommes de Luis Enrique retrouvent la compétition sur la pelouse du Sporting Lisbonne, dans le cadre de la 7e journée de la phase de ligue. Un rendez-vous capital.
- AFP
Éviter les barrages, un objectif aux multiples avantages
Valider une place dans le Top 8 dès cette semaine permettrait au PSG d’éviter les barrages. Un détour que le club connaît bien. La saison passée, Paris avait dû passer par cette étape face à Brest, lors d’une double confrontation expédiée sur un score cumulé sans appel (10-0), avant de soulever le trophée continental en mai, une première historique.
Accéder directement aux huitièmes offrirait aussi un avantage non négligeable : disputer le match retour à domicile. Sur le papier, tout plaide pour une qualification directe. Dans les faits, le scénario reste plus tortueux.
- AFP
Une victoire obligatoire… mais pas suffisante
La première condition reste simple. Le PSG doit s’imposer à Lisbonne. Sans cela, aucun calcul ne tient. En cas de succès, Paris devra ensuite surveiller attentivement le choc entre Tottenham et le Borussia Dortmund, respectivement 11e et 10e avec 11 points.
Un match nul entre les deux clubs constituerait un allié précieux. Dans ce cas précis, il faudrait encore que quatre situations parmi sept tournent en faveur des Parisiens.
- AFP
La liste complète des résultats à espérer
Pour voir la qualification directe se concrétiser dès cette semaine, le PSG devra compter sur une combinaison de contre-performances chez ses concurrents directs :
- Liverpool battu à Marseille
- Inter Milan battu par Arsenal
- Real Madrid battu par Monaco
- Atlético Madrid battu par Galatasaray
- Chelsea tenu en échec par Pafos
- Newcastle incapable de s’imposer face au PSV Eindhoven
- FC Barcelone accroché ou battu par le Slavia Prague
Si Tottenham et Dortmund se neutralisent, quatre de ces sept scénarios suffisent. En revanche, s’il y a un vainqueur à Londres, la barre monte. Cinq résultats favorables deviendraient alors nécessaires.
- AFP
Luis Enrique, entre ambition et paradoxe
Présent en conférence de presse lundi, Luis Enrique n’a pas masqué son envie de sécuriser une place directe en huitièmes, tout en soulignant une contradiction inattendue. Ses mots restent clairs :
« Pour être honnête, je pense que c'est important pour la confiance de l'équipe de gagner et de prendre les 3 points. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur parce que si on est qualifié dans les 8 premières équipes, on n'a pas à jouer les barrages. C'est clair que notre objectif c'est de gagner demain et de nous qualifier dans les 8 premières équipes. Mais je ne suis pas sûr (que ce soit une bonne chose), c'est contradictoire », a déclaré le technicien espagnol.
Un discours révélateur. L’élimination récente en Coupe de France a déjà allégé le calendrier parisien. Éviter les barrages supprimerait deux matchs supplémentaires, mais réduirait aussi le rythme compétitif comparé à la saison passée.
- AFP
Une soirée européenne sous haute tension
Le PSG possède déjà son billet pour les barrages. Mais cette semaine peut lui offrir bien plus. Une qualification directe, un calendrier allégé et une position renforcée parmi l’élite européenne. À condition de faire le travail à Lisbonne… et de scruter les autres pelouses avec attention.