Ligue des champions : les scénarios incroyables qui qualifient le PSG dès cette semaine

Présent en conférence de presse lundi, Luis Enrique n’a pas masqué son envie de sécuriser une place directe en huitièmes, tout en soulignant une contradiction inattendue. Ses mots restent clairs :

« Pour être honnête, je pense que c'est important pour la confiance de l'équipe de gagner et de prendre les 3 points. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur parce que si on est qualifié dans les 8 premières équipes, on n'a pas à jouer les barrages. C'est clair que notre objectif c'est de gagner demain et de nous qualifier dans les 8 premières équipes. Mais je ne suis pas sûr (que ce soit une bonne chose), c'est contradictoire », a déclaré le technicien espagnol.

Un discours révélateur. L’élimination récente en Coupe de France a déjà allégé le calendrier parisien. Éviter les barrages supprimerait deux matchs supplémentaires, mais réduirait aussi le rythme compétitif comparé à la saison passée.