Sporting CP - Paris SG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

À Lisbonne, le Paris Saint-Germain joue bien plus qu’un simple match de phase de ligue. Face au Sporting CP, les Parisiens visent une confirmation immédiate sur la scène européenne, avec en ligne de mire une place directe parmi les huit meilleurs de la Ligue des champions. Le calendrier entre dans sa phase décisive. Avec seulement deux rencontres encore à disputer, le PSG sait qu’il tient une occasion rare de sécuriser rapidement son avenir continental. À condition de ne pas se manquer sur la pelouse du Stade José Alvalade.

Le PSG veut valider son ticket européen

Le champion d’Europe en titre avance avec autorité dans cette phase de ligue. Quatre victoires, un nul et une seule défaite composent le parcours parisien jusqu’ici. Une base solide, mais encore fragile au classement. Actuellement troisième, le PSG ne possède qu’un point d’avance sur le premier barragiste, ce qui donne à ce déplacement une importance capitale.

Malgré le revers concédé face au Bayern Munich (1-2) en novembre, l’équipe de Luis Enrique a su réagir. Le succès spectaculaire contre Tottenham (5-3) a marqué les esprits, avant un partage des points plus fermé sur la pelouse de Bilbao (0-0) juste avant la trêve. Deux résultats qui ont maintenu Paris dans le haut du tableau, sans pour autant offrir un matelas confortable.

Un contexte national contrasté

Sur la scène hexagonale, le PSG occupe toujours la deuxième place de Ligue 1, à une longueur du RC Lens. Vendredi, les Parisiens ont envoyé un message clair en dominant Lille (3-0), quelques jours après une élimination frustrante en seizièmes de finale de Coupe de France contre le Paris FC (0-1). Une piqûre de rappel, vite effacée par une prestation sérieuse et maîtrisée.

Le Sporting CP joue sa survie dans le top 8

En face, le Sporting CP n’a rien d’un figurant. Quatorzièmes de la phase de ligue, les Lisboètes ne se trouvent qu’à deux points de la huitième place. Un succès face au PSG relancerait totalement leurs ambitions de qualification directe pour les huitièmes de finale.

Sous la direction de Rui Borges, le Sporting a montré qu’il savait répondre présent lors des grands rendez-vous européens, notamment contre l’OM (2-1) et le Club Bruges (3-0). Les limites sont apparues face aux poids lourds, comme lors de la défaite contre le Bayern Munich (3-1). En championnat, le club reste solide, deuxième derrière le FC Porto, avec une victoire nette contre Casa Pia (3-0) le week-end dernier.

Sur quelle chaine suivre le match Sporting CP - Paris Saint-Germain

La rencontre entre le Sporting CP et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce mardi 20 janvier 2026 à partir de 21h sur Canal + Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Horaire et lieu du match Sporting CP - Paris Saint-Germain

Ligue des Champions - Ligue des Champions Estadio Jose Alvalade

Le match entre le Sporting CP et le Paris SG se tient ce mardi 20 janvier à partir de 21h00, heure française, au Stade José Alvalade de Lisbonne.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Sporting

De son côté, le Sporting CP devra composer avec de nombreuses absences pour cette affiche de prestige. Morten Hjulmand est suspendu, tandis qu’Eduardo Quaresma, Pedro Gonçalves, Geovany Quenda, Fotis Ioannidis et Nuno Santos sont indisponibles pour cause de blessure. Malgré ce contexte, Rui Silva arrive avec un regain de confiance, fort d’un clean-sheet obtenu récemment contre Casa Pia en Liga Portugal.

Devant lui, Gonçalo Inácio sera attendu pour contenir les offensives parisiennes. Sur le plan offensif, Francisco Trincão, décisif lors de trois des quatre dernières rencontres du Sporting, espère confirmer cette dynamique en Ligue des champions. Geny Catamo constituera également une menace à surveiller : brillant avec le Mozambique lors de la CAN, il a parfaitement enchaîné avec son club en signant un doublé dès son retour.

Infos sur l'équipe du Paris SG

Le Paris Saint-Germain se présentera avec un groupe amoindri pour ce rendez-vous européen. Lucas Hernandez est toujours suspendu et purge son deuxième match d’indisponibilité en Ligue des champions. À cela s’ajoutent les forfaits sur blessure de Matvey Safonov, Kang-In Lee et Quentin Ndjantou. Absents lors de la dernière sortie en championnat, João Neves demeure incertain, tout comme Achraf Hakimi, qui rentre à peine de la CAN. Malgré ces paramètres, Luis Enrique conserve des ambitions élevées pour ce déplacement.

Le technicien parisien peut notamment s’appuyer sur la solidité affichée par Willian Pacho et Nuno Mendes en défense ces dernières semaines. Dans l’entrejeu, Vitinha confirme match après match son excellente dynamique. Autre signal positif, Ousmane Dembélé traverse une période de grande réussite. En pleine confiance, l’attaquant parisien a inscrit cinq buts lors de ses cinq dernières apparitions, dont un doublé face au LOSC, agrémenté d’un lob de grande classe. Il cherchera à prolonger cette série sur la scène européenne.

Dans cette projection, le PSG pourrait s’aligner avec Chevalier dans les cages, une ligne défensive composée de Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes, un milieu articulé autour de Ruiz, Vitinha et Mayulu, et un trio offensif formé par Doué, Dembélé et Kvaratskhelia.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

