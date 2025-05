Paris Saint-Germain vs Inter

Le PSG prépare de grandes festivités dans la capitale française en cas de victoire contre l’Inter Milan en finale de Ligue des Champions.

Et si Paris basculait dans l’euphorie ? À l’approche de la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan, les coulisses s’agitent déjà. En cas de victoire, les dirigeants parisiens rêvent d’une célébration grandiose dans la capitale. Mais les autorités, elles, freinent des deux pieds. Entre ambitions festives et contraintes sécuritaires, le PSG doit naviguer à vue pour organiser ce qui pourrait devenir une soirée historique.