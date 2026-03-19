Ligue des champions : l’historique choquant entre le PSG et Liverpool avant le choc en quart de finale

Difficile de ne pas y voir un clin d’œil du destin. Il y a un peu plus d’un an, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique avait déjà croisé la route des Reds. À l’époque, l’enjeu se situait en huitièmes de finale. Le scénario avait tenu en haleine jusqu’au bout. Rien ne séparait réellement les deux équipes.

Sur la première manche, le Liverpool FC s’était imposé au Parc des Princes (0-1). Au retour, le Paris Saint-Germain avait répondu avec la même intensité à Anfield.

Même score. Même tension. Puis une séance de tirs au but maîtrisée par les Parisiens (4-1). Une qualification arrachée au mental.