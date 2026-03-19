Le Paris Saint-Germain connaît désormais son adversaire pour les quarts de finale de la Ligue des champions de l’UEFA. Ce sera le Liverpool FC, qui sort d’une démonstration face au Galatasaray (4-0), après que Paris a dominé le Chelsea FC plus tôt dans la semaine. Une affiche qui rappelle forcément des souvenirs récents.
Ligue des champions : l’historique choquant entre le PSG et Liverpool avant le choc en quart de finale
Un remake qui sent la poudre et une double confrontation irrespirable
Difficile de ne pas y voir un clin d’œil du destin. Il y a un peu plus d’un an, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique avait déjà croisé la route des Reds. À l’époque, l’enjeu se situait en huitièmes de finale. Le scénario avait tenu en haleine jusqu’au bout. Rien ne séparait réellement les deux équipes.
Sur la première manche, le Liverpool FC s’était imposé au Parc des Princes (0-1). Au retour, le Paris Saint-Germain avait répondu avec la même intensité à Anfield.
Même score. Même tension. Puis une séance de tirs au but maîtrisée par les Parisiens (4-1). Une qualification arrachée au mental.
2018, le premier acte d’une rivalité
Ce duel ne date pas d’hier. En 2018 déjà, les deux clubs s’étaient livrés une bataille marquante.
À Anfield, le Paris Saint-Germain version Neymar et Kylian Mbappé avait craqué dans les dernières secondes (3-2). Un coup dur.
Au match retour, les Parisiens avaient relevé la tête au Parc des Princes (2-1), sous les ordres de Thomas Tuchel.
Un équilibre total… et troublant
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Deux victoires de chaque côté. Cinq buts inscrits chacun.
Impossible de désigner un favori clair. Chaque confrontation donne lieu à un bras de fer intense, souvent décidé sur des détails.
Un autre élément attire l’attention. Lors de leurs précédents duels, le club qui a pris le dessus a ensuite poursuivi sa route jusqu’au sacre final.
Un quart de finale sous haute tension
Les retrouvailles s’annoncent électriques. Le match aller aura lieu la semaine du 6 avril, notamment le mercredi 8. Le retour, lui, se jouera le mardi 14.
Le Paris Saint-Germain et le Liverpool FC savent à quoi s’attendre. Peu d’espaces. Beaucoup d’intensité. Et, souvent, un scénario qui bascule tard.