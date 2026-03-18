Notes des joueurs de Liverpool contre Galatasaray : Mohamed Salah passe de zéro à héros tandis que Dominik Szoboszlai brille une nouvelle fois lors de la victoire écrasante des Reds en Ligue des champions

Les Reds ont bien démarré le match et ont ouvert le score à la 25e minute grâce à Szoboszlai : sur un corner, Alexis Mac Allister a repéré le milieu de terrain posté à l'entrée de la surface, lui a adressé une passe, et l'international hongrois a surgi pour envoyer un tir à ras de terre qui a traversé le but et fini au fond des filets.

Pourtant, Liverpool aurait dû marquer davantage de buts lors d'une première mi-temps dominée. Salah et Florian Wirtz ont tous deux gâché de belles occasions, tandis que Mac Allister a vu sa tête s'écraser sur la barre transversale. Szoboszlai a ensuite obtenu un penalty juste avant la mi-temps, mais la frappe de Salah était trop molle et a été facilement bloquée par le gardien Ugurcan Cakir.

Le « roi égyptien » de Liverpool s'est rattrapé en début de seconde mi-temps, offrant le ballon sur un plateau à Hugo Ekitike qui n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets pour porter le score à 2-1 au total, après un beau travail de Szoboszlai et Mac Allister. Quelques secondes plus tard, le match était pratiquement plié lorsque le tir de Salah n'a été que repoussé par Cakir et est tombé dans les pieds de Ryan Gravenberch qui n'a eu qu'à marquer.

Les hôtes avaient désormais le contrôle total du match et ont ajouté un but supplémentaire à l'heure de jeu lorsque Salah a débordé sur la gauche et a décoché un tir brillant qui a contourné Cakir pour inscrire le 50e but de sa carrière en Ligue des champions. Ce but a été la dernière véritable action de Salah, qui a quitté le terrain peu après après avoir demandé à être remplacé, seul bémol d'une nouvelle soirée européenne exceptionnelle pour les Reds.

GOAL note les joueurs de Liverpool à Anfield...