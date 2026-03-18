Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Liverpool GalatasarayGetty
Gill Clark

Traduit par

Notes des joueurs de Liverpool contre Galatasaray : Mohamed Salah passe de zéro à héros tandis que Dominik Szoboszlai brille une nouvelle fois lors de la victoire écrasante des Reds en Ligue des champions

Mercredi, Liverpool s'est facilement qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en s'imposant 4-0 face à Galatasaray à Anfield. L'équipe d'Arne Slot a pris sa revanche après sa défaite 1-0 de la semaine dernière en Turquie en dominant largement la rencontre devant ses supporters. Dominik Szoboszlai s'est une nouvelle fois montré inspirant pour les Reds, tandis que Mohamed Salah a également joué un rôle de premier plan malgré un penalty manqué en première mi-temps.

Les Reds ont bien démarré le match et ont ouvert le score à la 25e minute grâce à Szoboszlai : sur un corner, Alexis Mac Allister a repéré le milieu de terrain posté à l'entrée de la surface, lui a adressé une passe, et l'international hongrois a surgi pour envoyer un tir à ras de terre qui a traversé le but et fini au fond des filets.

Pourtant, Liverpool aurait dû marquer davantage de buts lors d'une première mi-temps dominée. Salah et Florian Wirtz ont tous deux gâché de belles occasions, tandis que Mac Allister a vu sa tête s'écraser sur la barre transversale. Szoboszlai a ensuite obtenu un penalty juste avant la mi-temps, mais la frappe de Salah était trop molle et a été facilement bloquée par le gardien Ugurcan Cakir.

Le « roi égyptien » de Liverpool s'est rattrapé en début de seconde mi-temps, offrant le ballon sur un plateau à Hugo Ekitike qui n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets pour porter le score à 2-1 au total, après un beau travail de Szoboszlai et Mac Allister. Quelques secondes plus tard, le match était pratiquement plié lorsque le tir de Salah n'a été que repoussé par Cakir et est tombé dans les pieds de Ryan Gravenberch qui n'a eu qu'à marquer.

Les hôtes avaient désormais le contrôle total du match et ont ajouté un but supplémentaire à l'heure de jeu lorsque Salah a débordé sur la gauche et a décoché un tir brillant qui a contourné Cakir pour inscrire le 50e but de sa carrière en Ligue des champions. Ce but a été la dernière véritable action de Salah, qui a quitté le terrain peu après après avoir demandé à être remplacé, seul bémol d'une nouvelle soirée européenne exceptionnelle pour les Reds.

GOAL note les joueurs de Liverpool à Anfield...

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Gardien de but et défense

    Alisson Becker (7/10) :

    Il n'a pratiquement pas eu à intervenir en première mi-temps et s'est contenté d'observer son équipe faire des ravages en seconde période.

    Jeremie Frimpong (7/10) :

    Il a affronté le dangereux Yilmaz et s'en est bien sorti. Il s'est également illustré à plusieurs reprises en attaque.

    Ibrahima Konaté (6/10) :

    Il a été aidé par la blessure d'Osimhen, qui a vu l'attaquant vraiment peiner avant de sortir.

    Virgil van Dijk (7/10) :

    N'a pas été inquiété en défense de toute la soirée. Une menace dans les airs sur les coups de pied arrêtés.

    Milos Kerkez (8/10) :

    Une excellente prestation de l'arrière latéral, avec de beaux moments en attaque. 

    • Publicité
  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-GALATASARAYAFP

    Milieu de terrain

    Dominik Szoboszlai (9/10) :

    Encore une brillante prestation du milieu de terrain de Liverpool. Il a inscrit le premier but, obtenu un penalty et contribué au deuxième but de Liverpool. 

    Ryan Gravenberch (8/10) :

    Une présence influente au milieu de terrain, il a inscrit le troisième but qui a creusé l'écart entre les deux équipes.

    Alexis Mac Allister (7/10) :

    Il a touché la barre transversale en première mi-temps, a servi Szoboszlai pour le premier but et a également joué un rôle important dans le deuxième but.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-GALATASARAYAFP

    Attaque

    Mohamed Salah (9/10) :

    Il a manqué une belle occasion et un penalty en première mi-temps, mais s'est rattrapé après la pause. Il a contribué à deux buts avant d'inscrire son 50e but en Ligue des champions d'une frappe enroulée caractéristique. Il a semblé se blesser et a été remplacé en fin de match.

    Hugo Ekitike (8/10) :

    Le Français a parfois manqué de régularité, mais a su saisir sa chance.

    Florian Wirtz (7/10) :

    A vu un tir dévié au-dessus du but à bout portant en première mi-temps, a réalisé un beau jeu combiné avec Salah avant de marquer le quatrième but de Liverpool.

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Remplaçants et entraîneur

    Cody Gakpo (6/10) :

    Il a remplacé Salah mais n'a pas réussi à marquer.

    Curtis Jones (6/10) :

    A pris la place de Frimpong.

    Federico Chiesa (N/A) :

    Entré en jeu très tardivement.

    Trey Nyoni (N/A) :

    N'a joué que les dernières minutes.

    Rio Ngumoha (N/A) :

    Il n'est également entré en jeu que pour les dernières minutes.

    Arne Slot (7/10) :

    Une prestation nettement améliorée de la part de son équipe, qui a mérité sa victoire et s'est facilement qualifiée pour les quarts de finale. Un résultat et une performance qui soulageront quelque peu la pression qui pèse sur l'entraîneur de Liverpool, du moins pour l'instant.

Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0