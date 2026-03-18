Ligue des champions : le PSG affrontera Liverpool en quarts de finale

Ces retrouvailles ne sont pas anodines. Les deux clubs se sont déjà croisés la saison dernière en Ligue des champions, et cette nouvelle confrontation ravive une rivalité encore fraîche. L’aller est programmé au Parc des Princes, avant un retour qui s’annonce brûlant à Anfield. Dans ce contexte, la moindre erreur pourrait coûter très cher, tant le niveau d’exigence sera élevé des deux côtés. En 2025, cette programmation a cela dit sourit aux Franciliens. Et il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas le cas cette fois-ci, même si un adversaire averti en vaut deux.