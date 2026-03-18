Le tableau est désormais figé et le prochain défi du Paris Saint-Germain a de quoi captiver les supporters parisiens et aussi tous les amateurs de football. Après une qualification maîtrisée face à Chelsea, le club de la capitale se prépare à retrouver un adversaire bien connu sur la scène européenne. Un choc aux allures de retrouvailles, chargé d’histoire récente et de promesses, qui s’annonce déjà comme l’un des temps forts de ces quarts de finale.
Ligue des champions : le PSG affrontera Liverpool en quarts de finale
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Les Reds se dressent sur la route du PSG
Ce sera donc Liverpool. Vainqueurs autoritaires de Galatasaray (4-0) lors du match retour ce mercredi, les Reds ont validé leur qualification avec maîtrise. Un succès qui confirme leur montée en puissance et qui annonce une double confrontation autrement plus exigeante pour les Parisiens. Car si Paris a impressionné face à Chelsea FC (8-2 sur l’ensemble des deux matches), Liverpool représente un défi d’une tout autre dimension.
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Un duel chargé d’enjeux et de souvenirs
Ces retrouvailles ne sont pas anodines. Les deux clubs se sont déjà croisés la saison dernière en Ligue des champions, et cette nouvelle confrontation ravive une rivalité encore fraîche. L’aller est programmé au Parc des Princes, avant un retour qui s’annonce brûlant à Anfield. Dans ce contexte, la moindre erreur pourrait coûter très cher, tant le niveau d’exigence sera élevé des deux côtés. En 2025, cette programmation a cela dit sourit aux Franciliens. Et il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas le cas cette fois-ci, même si un adversaire averti en vaut deux.
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Ekitiké, l'ancien qui attire les regards
Ce duel sera aussi marqué par le retour de Hugo Ekitiké face à son ancien club. Désormais sous les couleurs de Liverpool, l’attaquant français a tenu à calmer toute idée de revanche.« Pas revanchard, moi je viens, je fais mon boulot », a-t-il expliqué, avant d’ajouter que ce quart de finale serait « un bon test ». Lucide, il insiste sur la nécessité de cohésion et de discipline pour faire tomber Paris.
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Un chemin semé d’embûches pour Paris
Pour le PSG, l’équation est claire : il faudra hausser encore le niveau pour espérer poursuivre l’aventure. D’autant que le vainqueur de cette confrontation affrontera ensuite un autre géant, issu du choc entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Dans cette partie de tableau relevée, chaque tour ressemble à une finale avant l’heure. Pour Paris, le rêve d’un nouveau sacre européen passera forcément par ce type de défi.