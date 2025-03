Ligue des Champions, l'Atlético Madrid réserve un accueil chaleureux à Vinicius

Atlético Madrid vs Real Madrid

Les supporters de l’Atlético Madrid réservent un accueil infernal à Vinicius lors du choc contre le Real Madrid, mercredi prochain.

Mercredi soir, l'Atlético Madrid et le Real Madrid se retrouveront pour un huitième de finale retour de Ligue des Champions brûlant. Après une première manche disputée au Santiago Bernabéu (2-1), les Merengues devront défendre leur avantage d'un but dans une ambiance hostile au Metropolitano. Et un joueur en particulier s'attend à une atmosphère particulièrement agitée : Vinicius Jr. L'ailier brésilien, cible privilégiée des supporters colchoneros, sera encore au cœur de toutes les attentions.