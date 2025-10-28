Ligue 1, un pactole hallucinant pour le PSG

Le PSG poursuit sa progression vers les sommets du football mondial. Le club de la capitale a officialisé un chiffre d’affaires record de 837 millions d’euros pour la saison 2024-2025, soit une hausse de 4 % par rapport à l’exercice précédent (806 millions d’euros). “C’est une saison historique sur le plan sportif et économique”, s’est réjoui le club dans un communiqué, rappelant que cet exercice restera marqué par sa première victoire en Ligue des champions. Ce résultat exceptionnel hisse désormais le PSG au niveau des plus grandes puissances européennes, à l’image de Manchester City ou du Real Madrid.

Cette performance repose sur une stratégie construite depuis le rachat par Qatar Sports Investments en 2011. En quatorze ans, le PSG a transformé son image en marque planétaire. Ses revenus commerciaux ont explosé pour atteindre 367 millions d’euros, soutenus par 31 partenariats internationaux et des ventes record de produits dérivés. Les recettes des jours de match, comprenant billetterie, hospitalité et restauration, ont également bondi à 175 millions d’euros, un sommet jamais atteint depuis la création du club.