Ligue 1, les débuts catastrophiques de Martin Satriano avec l'OL

Le dernier match européen face au Betis Séville a symbolisé le malaise de Martin Satriano. Titulaire ce soir-là, il a « traversé la rencontre comme une âme en peine », selon les observateurs, malgré sa volonté évidente. Après la défaite 2-0, il a confié sa frustration devant la presse : « On a bien commencé le match, puis on a arrêté de jouer. C’est une compétition dans laquelle des équipes comme le Betis savent profiter de ces moments. On était venus pour gagner, mais à la fin, on a perdu. On a un match important dimanche, il faut se remobiliser. On va continuer à travailler comme d’habitude, et j’espère que dimanche, nous allons gagner. » Des mots lucides, mais qui n’ont pas suffi à convaincre Paulo Fonseca, lequel ne l’a pas retenu dans son onze face au PSG. Une décision forte qui illustre la perte de confiance du staff envers le joueur.

En conférence de presse, Paulo Fonseca a tenté d’apaiser les tensions tout en pointant les manques de son attaquant : « Je pense que le problème ne venait pas de Martin. J’ai parlé avec lui pour lui dire qu’il doit être plus présent dans la surface. Pour marquer, il doit y être. Mais c’est aussi vrai que le ballon n’arrivait pas suffisamment dans la surface. » Pourtant, ce discours n’a pas trouvé d’écho dans les actes. Face au Paris Saint-Germain, Martin Satriano a une nouvelle fois pris place sur le banc, tandis que Rachid Ghezzal, pourtant pas attaquant de métier, a été titularisé en pointe. Une décision incompréhensible pour beaucoup, et vécue comme « un terrible désaveu » par le principal concerné, seul vrai numéro 9 de l’effectif.