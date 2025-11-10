Arrivé à Lyon dans un contexte d’urgence, Martin Satriano devait incarner la solution offensive de l’Olympique Lyonnais. Mais après quelques semaines, le constat est inquiétant. Entre performances décevantes, confiance érodée et choix tactiques déroutants de Paulo Fonseca, l’attaquant uruguayen semble s’enliser. Son absence face au PSG (défaite 2-3), pourtant un rendez-vous clé de la saison, en dit long sur la situation. Dans un club en quête de stabilité, Satriano peine à convaincre, et l’OL s’interroge déjà sur la pertinence de son pari hivernal.
Ligue 1, les débuts catastrophiques de Martin Satriano avec l'OL
Martin Satriano en quête de repères à l’OL
Recruté dans les dernières heures du mercato, Martin Satriano était censé être une doublure, le temps pour l’OL de trouver un véritable avant-centre. Le prêt négocié à 1 million d’euros, assorti d’une option d’achat de 5 millions et d’un bonus potentiel d’un million supplémentaire, devait permettre à Lyon de patienter après les départs d’Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze. Mais l’échec du recrutement d’un numéro 9 a contraint Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca à miser pleinement sur Satriano. Le problème, c’est que l’Uruguayen de 24 ans n’était pas préparé à endosser un rôle de titulaire indiscutable.
Ses débuts ont pourtant laissé entrevoir quelques promesses : 81 minutes disputées contre Angers, puis 90 face à Utrecht en Ligue Europa, avec un but face à Salzbourg et une passe décisive contre Toulouse. Des prestations encourageantes, mais trop irrégulières. En six matches suivants, l’attaquant a peu pesé sur le jeu, affichant des limites techniques et mentales criantes. Ses statistiques - un seul but inscrit depuis le 2 octobre - témoignent d’un rendement insuffisant pour un joueur censé être le fer de lance de l’attaque lyonnaise.
Martin Satriano en manque de confiance, Fonseca hausse le ton
Le dernier match européen face au Betis Séville a symbolisé le malaise de Martin Satriano. Titulaire ce soir-là, il a « traversé la rencontre comme une âme en peine », selon les observateurs, malgré sa volonté évidente. Après la défaite 2-0, il a confié sa frustration devant la presse : « On a bien commencé le match, puis on a arrêté de jouer. C’est une compétition dans laquelle des équipes comme le Betis savent profiter de ces moments. On était venus pour gagner, mais à la fin, on a perdu. On a un match important dimanche, il faut se remobiliser. On va continuer à travailler comme d’habitude, et j’espère que dimanche, nous allons gagner. » Des mots lucides, mais qui n’ont pas suffi à convaincre Paulo Fonseca, lequel ne l’a pas retenu dans son onze face au PSG. Une décision forte qui illustre la perte de confiance du staff envers le joueur.
En conférence de presse, Paulo Fonseca a tenté d’apaiser les tensions tout en pointant les manques de son attaquant : « Je pense que le problème ne venait pas de Martin. J’ai parlé avec lui pour lui dire qu’il doit être plus présent dans la surface. Pour marquer, il doit y être. Mais c’est aussi vrai que le ballon n’arrivait pas suffisamment dans la surface. » Pourtant, ce discours n’a pas trouvé d’écho dans les actes. Face au Paris Saint-Germain, Martin Satriano a une nouvelle fois pris place sur le banc, tandis que Rachid Ghezzal, pourtant pas attaquant de métier, a été titularisé en pointe. Une décision incompréhensible pour beaucoup, et vécue comme « un terrible désaveu » par le principal concerné, seul vrai numéro 9 de l’effectif.
Paulo Fonseca snobe Martin Satriano
Depuis le début de saison, Paulo Fonseca a multiplié les essais offensifs. Outre Martin Satriano, il a testé Corentin Tolisso, Khalis Merah ou encore Pavel Sulc à la pointe de l’attaque, sans véritable réussite. Résultat : aucune stabilité offensive et un joueur uruguayen de plus en plus isolé. En dix apparitions, dont huit titularisations, Satriano n’a été décisif qu’à deux reprises. Un bilan trop maigre pour espérer s’imposer dans la durée, surtout dans une équipe en quête de repères collectifs.
Au sein du vestiaire, Martin Satriano peine à trouver sa place. Une source proche du club a confié à Foot Mercato que l’attaquant n’a pas encore vraiment réussi à s’intégrer. Son adaptation tardive, conjuguée à la pression du public lyonnais, complique encore un peu plus sa mission.
L’OL prépare déjà l’après-Satriano
Face à ce constat d’échec, l’Olympique Lyonnais prépare activement le prochain mercato d’hiver. Les dirigeants ont déjà avancé leurs pions sur Endrick, en manque de temps de jeu au Real Madrid, et qui verrait Lyon comme un tremplin idéal avant le Mondial 2026. Cette démarche sonne comme un signal clair : Martin Satriano n’est plus considéré comme la priorité offensive du club.
Sauf réveil rapide, l’aventure lyonnaise de l’Uruguayen pourrait tourner court. Entre les doutes de Paulo Fonseca, la recherche d’un nouvel avant-centre et la pression grandissante des supporters, Satriano devra prouver qu’il peut inverser la tendance. Mais à ce stade, ses débuts à Lyon ont tout d’un pari raté.