Les tensions longtemps étouffées au sein de l’Olympique de Marseille ont fini par ressurgir, révélant un fossé bien plus profond qu’attendu entre le club phocéen et l’une de ses figures les plus emblématiques. Une rupture annoncée depuis des mois semble désormais inévitable, malgré des débuts présentés comme idylliques. Entre décisions internes, jeux d’influence et incompréhension croissante, les derniers mois ont dessiné le chemin d’un divorce que plus rien ne semble pouvoir empêcher. Et au centre de ce séisme discret, un nom s’impose : Fabrizio Ravanelli.
Ligue 1, les coulisses du divorce entre Fabrizio Ravanelli et l'OM
Le sale coup de l’OM à Fabrizio Ravanelli
Dès son arrivée dans l’organigramme olympien, Fabrizio Ravanelli incarnait l’image d’un symbole retrouvé. L’ancien buteur italien avait été accueilli comme un lien naturel entre l’histoire du club et sa construction contemporaine. Pourtant, dès le printemps dernier, le scénario s’est inversé. Le média La Provence a confirmé que le contrat liant Fabrizio Ravanelli à l’OM devrait être rompu prochainement, un dénouement amer qui tranche avec l’enthousiasme initial. Selon RMC Sport, Fabrizio Ravanelli avait déjà perçu les premiers signes de son déclassement lors des « ritiros » organisés à Rome, où il n’était même plus convié.
Cette mise à l’écart s’est accélérée lorsqu’en avril 2025, RMC Sport révélait que Fabrizio Ravanelli n’était plus invité aux stages en Italie et qu’il devait désormais se tenir éloigné du secteur sportif. Lors de ses rares sorties publiques, la communication interne insistait pour qu’il ne soit présenté qu’en tant que représentant « institutionnel », jamais comme conseiller sportif. Le rôle de Fabrizio Ravanelli se réduisait alors, presque silencieusement, tandis que ses missions restaient limitées à l’accueil des recrues, aux initiatives de la Fondation OM ou à la gestion des relations avec les supporters.
Une confiance effritée malgré le soutien de De Zerbi
Si Fabrizio Ravanelli avait pourtant gagné la confiance de Pablo Longoria, c’est sa proximité avec Roberto De Zerbi qui va progressivement provoquer un malaise interne. L’entraîneur italien voyait en Fabrizio Ravanelli « une ressource humaine déterminante pour le staff et importante par sa personnalité et son intelligence ». Les deux hommes, souvent ensemble loin de leurs familles respectives, partageaient une relation nourrie de discussions sur le football et sur l’OM. À mesure que Fabrizio Ravanelli s’installait dans cet espace informel, certains cadres ont commencé à s’inquiéter de son influence croissante auprès du coach.
Dans un contexte sportif tendu, où les résultats étaient scrutés et où plusieurs divergences existaient entre dirigeants et staff, cette proximité a été perçue comme un risque. L’OM souhaitait maintenir une communication directe et unifiée avec l’entraîneur, sans voix parallèle, surtout alors que la stratégie du club était vivement critiquée par les médias et que les décisions arbitrales alimentaient un climat électrique. La direction craignait que Fabrizio Ravanelli, malgré sa loyauté, ne brouille involontairement la ligne officielle transmise au coach.
Le jour où le board marseillais a scellé le sort de Ravanelli
C’est au moment du bilan annuel, organisé à Miami, que le sort de Fabrizio Ravanelli s’est joué. Les dirigeants, réunis autour du trio Longoria - Benatia - De Zerbi, ont acté la nécessité d’une relation plus fluide et plus directe entre eux. Pour garantir l’unité du message et éviter toute forme de doublon, Fabrizio Ravanelli ne faisait plus partie des priorités. Son éviction future faisait alors partie des nombreux dossiers traités pendant cette réunion décisive. Dès lors, la trajectoire était tracée : l’OM évoluerait sans Fabrizio Ravanelli.
Ces décisions entraient en contradiction avec l’image d’intégration qui avait été projetée lors de sa nomination. Mais pour l’état-major marseillais, le contexte exigeait un recentrage strict des rôles et une hiérarchie sans équivoques. Fabrizio Ravanelli, malgré son aura, devenait un maillon jugé trop encombrant dans une mécanique à réajuster.
Fabrizio Ravanelli déçu de l’OM
Selon La Provence, Fabrizio Ravanelli vit très mal cette situation. Ceux qui lui sont proches assurent qu’il se défend vigoureusement d’avoir perturbé l’équilibre interne du club. Interrogé par le quotidien régional, l’un de ses proches a confié : « il ne comprend pas, il est dégoûté que cela se termine ainsi. Comment peut-on jeter de la sorte un homme de sa classe, qui a conquis le club et le cœur des supporters ? ». Fabrizio Ravanelli, qui a récemment fait un retour discret à Marseille pour des échanges concernant sa rupture contractuelle, ne nourrit plus d’espoir quant à une réconciliation.
Pour l’OM, la priorité n’est plus au passé mais à la saison en cours. Le club a choisi de ne faire aucun commentaire supplémentaire sur le cas Fabrizio Ravanelli, préférant concentrer sa communication sur l’avenir. La rupture officielle n’est pas encore signée, mais tout indique que la collaboration touche à sa fin. Le divorce semble désormais scellé.