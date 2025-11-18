Ligue 1, les coulisses du divorce entre Fabrizio Ravanelli et l'OM

Dès son arrivée dans l’organigramme olympien, Fabrizio Ravanelli incarnait l’image d’un symbole retrouvé. L’ancien buteur italien avait été accueilli comme un lien naturel entre l’histoire du club et sa construction contemporaine. Pourtant, dès le printemps dernier, le scénario s’est inversé. Le média La Provence a confirmé que le contrat liant Fabrizio Ravanelli à l’OM devrait être rompu prochainement, un dénouement amer qui tranche avec l’enthousiasme initial. Selon RMC Sport, Fabrizio Ravanelli avait déjà perçu les premiers signes de son déclassement lors des « ritiros » organisés à Rome, où il n’était même plus convié.

Cette mise à l’écart s’est accélérée lorsqu’en avril 2025, RMC Sport révélait que Fabrizio Ravanelli n’était plus invité aux stages en Italie et qu’il devait désormais se tenir éloigné du secteur sportif. Lors de ses rares sorties publiques, la communication interne insistait pour qu’il ne soit présenté qu’en tant que représentant « institutionnel », jamais comme conseiller sportif. Le rôle de Fabrizio Ravanelli se réduisait alors, presque silencieusement, tandis que ses missions restaient limitées à l’accueil des recrues, aux initiatives de la Fondation OM ou à la gestion des relations avec les supporters.