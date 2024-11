Les Lensois ont craqué, à nouveau, contre l’arbitrage après la défaite contre l’OM, samedi.

Le Racing Club de Lens recevait l’Olympique de Marseille, samedi, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Une rencontre perdue par les Sang et Or (1-3) qui ont du mal à digérer cette nouvelle défaite en championnat. Après le coup de sifflet final, l’entraineur lensois, Will Still, et ses joueurs ont porté de lourdes accusations contre l’arbitrage.