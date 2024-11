Les Lensois crient au complot après la défaite contre le PSG

Les joueurs de Lens ont craqué contre l’arbitrage après la défaite contre le PSG, samedi.

Le RC Lens était en déplacement au Parc des Princes, samedi, pour affronter le Paris Saint-Germain dans le cadre de la dixième journée de Ligue 1. Les Sang et Or sont reparties bredouilles après avoir perdu sur la plus courte des marges (1-0). Une défaite qu’ils ne digèrent pas au point de crier au complot après le match.

Kevin Danso et Lens craquent contre l’arbitrage

Lens n’aura pas été ridicule dans ce choc. S’ils n’ont pas fait une bonne première mi-temps, les Sang et Or ont affiché un tout nouveau visage lors du second acte. Mais le plan de jeu des hommes de Will Still sera contrarié après l’expulsion à la 60e de Khusanov. Ce dernier s’est rendu auteur d’une faute grave sur Achraf Hakimi et a écopé d’un carton rouge après consultation du Var. Une décision de trop pour les Lensois qui se plaignaient déjà de l’arbitrage à la mi-temps. Interrogé en fin de match, Kevin Danso a évoqué une théorie de complot avec un arbitrage pro-PSG en Ligue 1.

« On va devoir améliorer tout ce qu’on n’a pas bien fait en première mi-temps. Mais après c’est toujours comme ça les matches contre le PSG. Dès que tu touches un joueur de Paris c’est faute. Toutes les petites choses sont toujours pour Paris. On accepte, on sait que c’est ça. Mais c’est un peu chiant », a lâché l’international autrichien dans des propos rapportés par Foot Mercato.