Ligue 1, la presse accable l'OM après la démission de Benatia

Dans ses colonnes, L’Équipe souligne : "Le Vélodrome a demandé le départ de Frank McCourt, comme s'il était juste de placer sur un pied d'égalité un propriétaire qui a dépensé 650 millions d’euros sans rien recevoir en retour et un dirigeant salarié qui ne s'est pas vraiment appauvri et a mené le projet dans le mur avec l'argent d'un autre". Le journal poursuit en estimant : "Que Pablo Longoria soit montré du doigt fait partie du jeu, puisqu'il est le principal responsable de l'instabilité de l'effectif et des mouvements de joueurs fantaisistes. Mais autour de McCourt plane une question, à peu près la même que celle qui entoure Waldemar Kita à Nantes: où en serait l'OM sans son argent?"

De son côté, le quotidien régional La Provence adopte un ton encore plus sévère envers l’actionnaire principal de l’OM. Dans un éditorial remarqué, on peut lire : "Que reste-t-il aujourd'hui?" avant cette formule cinglante : "Un vaisseau fantôme appartenant à un actionnaire, Frank McCourt, passant davantage de temps à participer à des tribunes prônant la réforme de la gouvernance du football français qu'à installer un commandement digne de ce nom au sein de la maison ciel et blanc. Bienvenue dans le néant. Ou presque." L’OM apparaît ainsi, dans ces analyses, comme un club en perte de repères structurels.