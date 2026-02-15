OM, Pablo Longoria invité à prendre la porte

La crise actuelle de l’Olympique de Marseille s’est accentuée avec la rupture récente entre le club phocéen et Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien, dont la mission consistait à relancer la dynamique sportive, n’a pas résisté à une série de résultats décevants. Sur le banc marseillais, l’intérim a alors été assuré par Jacques Abardonado contre Strasbourg (2-2), symbole d’une période d’instabilité où les décisions urgentes s’enchaînent.

Quelques jours plus tard, un second départ d’envergure est venu renforcer le climat de tension. Mehdi Benatia a annoncé sa démission de ses fonctions de directeur du football, expliquant dans son communiqué :« Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j'ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l'organisation et le développement. » Cette décision a encore accentué l’isolement de Pablo Longoria au sommet de la gouvernance marseillaise.