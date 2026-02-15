La tempête institutionnelle qui frappe l’Olympique de Marseille ne semble pas près de s’apaiser. Après plusieurs départs importants, les regards se tournent désormais vers Pablo Longoria, devenu la figure centrale d’un projet fragilisé. Les critiques se multiplient et certains observateurs estiment que le président pourrait être le prochain dirigeant poussé vers la sortie. Dans un contexte sportif et organisationnel tendu, l’avenir du patron marseillais apparaît plus incertain que jamais.
OM, Pablo Longoria invité à prendre la porte
Une succession de départs qui fragilise la direction de l’OM
La crise actuelle de l’Olympique de Marseille s’est accentuée avec la rupture récente entre le club phocéen et Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien, dont la mission consistait à relancer la dynamique sportive, n’a pas résisté à une série de résultats décevants. Sur le banc marseillais, l’intérim a alors été assuré par Jacques Abardonado contre Strasbourg (2-2), symbole d’une période d’instabilité où les décisions urgentes s’enchaînent.
Quelques jours plus tard, un second départ d’envergure est venu renforcer le climat de tension. Mehdi Benatia a annoncé sa démission de ses fonctions de directeur du football, expliquant dans son communiqué :« Vous connaissez ma franchise et ma transparence ; donc, compte tenu des crispations autour de la direction, j'ai effectivement posé (et non proposé) ma démission, car selon moi, le club passera toujours avant les hommes et je ne souhaite pas que ma présence devienne une entrave ou un poids pour l'organisation et le développement. » Cette décision a encore accentué l’isolement de Pablo Longoria au sommet de la gouvernance marseillaise.
Pablo Longoria désormais en première ligne
Avec les départs successifs de Roberto De Zerbi puis de Mehdi Benatia, Pablo Longoria apparaît désormais comme la figure la plus exposée de la direction. Les difficultés sportives, la pression médiatique et les tensions internes convergent pour placer Pablo Longoria au cœur des débats, certains observateurs estimant que la stratégie globale du club doit être réévaluée après ces bouleversements.
Dans ce contexte, le journaliste Nabil Djellit a publiquement évoqué la responsabilité du président marseillais et la nécessité d’une réflexion au sommet. Il estime que le propriétaire du club, Frank McCourt, pourrait envisager des décisions fortes. « De Zerbi est parti. Benatia aussi. Longoria l'architecte en chef de la débandade, est désormais en première ligne. McCourt doit se poser les bonnes questions… » Cette déclaration a immédiatement alimenté les spéculations sur la position de Pablo Longoria dans les semaines à venir.
Une prise de parole attendue dans un climat d’incertitude
Face à cette accumulation de tensions, la prochaine communication officielle de Pablo Longoria est particulièrement attendue. Le président devra clarifier la stratégie sportive et institutionnelle alors que l’OM traverse une phase de recomposition majeure. L’enjeu sera de rassurer supporters, partenaires et acteurs internes sur la stabilité future du projet.
Pour l’heure, aucune décision officielle concernant l’avenir de Pablo Longoria n’a été annoncée. Toutefois, la multiplication des critiques et les analyses relayées par plusieurs médias, notamment Le 10 Sport, confirment que la situation du président marseillais est désormais scrutée avec attention. Entre nécessité de reconstruction sportive et pression institutionnelle, les prochaines semaines pourraient s’avérer décisives pour déterminer si Pablo Longoria parviendra à conserver sa position ou si la crise actuelle débouchera sur un nouveau tournant à la tête de l’Olympique de Marseille.