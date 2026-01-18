Ligue 1, Florian Thauvin affiche ses ambitions avec Lens

Forcément, la question du titre s’invite dans le débat. À ce sujet, Florian Thauvin ne se dérobe pas, tout en prônant la mesure : « Le titre ? L’avenir nous le dira, une chose est sûre. On va garder la même ligne de conduite et travailler dur. On doit garder cet esprit d’équipe, sinon on est morts. Avec les cadres, on s’assure de garder cet état d’esprit dans l’équipe. On verra ce qui se passera. On peut dire qu’on en rêve, un objectif, je ne sais pas. Etre premiers à la moitié du championnat, c’est magnifique. On aimerait conserver cette place jusqu’au bout. Se dire qu’on joue le titre, ça peut nous rajouter une pression supplémentaire inutile. Il faut être honnêtes, notre effectif n’est pas taillé pour aller chercher le titre en début de saison. Si on arrive à réaliser une saison exceptionnelle, on va pas s’en priver. »

Au-delà du cadre lensois, Florian Thauvin vise également un retour durable en équipe de France. Rappelé lors des derniers rassemblements, il a marqué contre l’Azerbaïdjan et nourrit l’espoir d’un nouveau rendez-vous mondial : « J’espère, d’autant plus que je me suis relancé avec le groupe de l’équipe de France. Je rêve de participer à cette Coupe du monde, ça sera au coach de faire le choix. Je donnerais toujours tout pour le groupe, peu importe ma situation, car l’Equipe de France, c’est au-dessus de tout pour moi. Ce retour en sélection était fou, car j’ai marqué dès mon retour en sélection. J’ai été vraiment touché. On se sent privilégié dans ces moments-là, j’ai envie de gagner un autre trophée. »