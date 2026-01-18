À Lens, un vestiaire soudé, une dynamique spectaculaire et un leader revenu au premier plan nourrissent les rêves les plus élevés. Depuis le début de saison, Florian Thauvin incarne cette montée en puissance et assume désormais ses objectifs, sans détour mais avec méthode. Entre quête collective et aspirations personnelles, les signaux envoyés dessinent un scénario qui intrigue autant qu’il galvanise.
Ligue 1, Florian Thauvin affiche ses ambitions avec Lens
Florian Thauvin vit une seconde jeunesse à Lens
Depuis l’entame de l’exercice, Florian Thauvin s’impose comme l’un des visages forts du RC Lens version Pierre Sage. Après une saison précédente plus irrégulière sous Will Still, le club artésien a trouvé un nouvel équilibre et enchaîne les performances de haut niveau. Dix victoires consécutives toutes compétitions confondues ont propulsé Lens en tête de la Ligue 1, une cadence qui installe durablement l’équipe dans la peau d’un candidat crédible au sommet.
Recruté durant l’été, Florian Thauvin a rapidement dissipé les doutes liés à son retour en France. À 32 ans, l’ailier droit affiche un rendement de premier plan avec cinq buts et trois passes décisives en 19 matches, des chiffres qui traduisent son influence constante. Élu joueur du mois de novembre, l’ancien Marseillais s’est affirmé comme le leader technique d’un collectif ambitieux, porté par la ferveur de Bollaert-Delelis.
Une relation forte avec Pierre Sage
Interrogé par Téléfoot dimanche, Florian Thauvin a mis en avant la confiance accordée par son entraineur Pierre Sage, un élément clé de son épanouissement. Le joueur a détaillé une relation faite de responsabilités et de dialogue, essentielle à la stabilité du groupe : « Le coach me fait confiance. Il me laisse être un leader dans le vestiaire et sur le terrain. C’est quelque chose qui marche bien jusqu’ici. Ca nous arrive d’avoir des désaccords. Le coach comme moi, on fait le maximum dans la direction du club. Pourvu que ça dure comme ça. »
Dans ce contexte, Florian Thauvin s’inscrit pleinement dans la dynamique collective voulue par le staff. Le RC Lens avance avec une ligne de conduite claire, fondée sur l’exigence et la cohésion. Cette solidité explique la régularité affichée par les Sang et Or et conforte l’idée que l’équipe ne se contente plus de surprendre : elle s’installe. Une évolution progressive, construite semaine après semaine, qui renforce la crédibilité du projet.
Florian Thauvin songe au titre avec Lens
Forcément, la question du titre s’invite dans le débat. À ce sujet, Florian Thauvin ne se dérobe pas, tout en prônant la mesure : « Le titre ? L’avenir nous le dira, une chose est sûre. On va garder la même ligne de conduite et travailler dur. On doit garder cet esprit d’équipe, sinon on est morts. Avec les cadres, on s’assure de garder cet état d’esprit dans l’équipe. On verra ce qui se passera. On peut dire qu’on en rêve, un objectif, je ne sais pas. Etre premiers à la moitié du championnat, c’est magnifique. On aimerait conserver cette place jusqu’au bout. Se dire qu’on joue le titre, ça peut nous rajouter une pression supplémentaire inutile. Il faut être honnêtes, notre effectif n’est pas taillé pour aller chercher le titre en début de saison. Si on arrive à réaliser une saison exceptionnelle, on va pas s’en priver. »
Au-delà du cadre lensois, Florian Thauvin vise également un retour durable en équipe de France. Rappelé lors des derniers rassemblements, il a marqué contre l’Azerbaïdjan et nourrit l’espoir d’un nouveau rendez-vous mondial : « J’espère, d’autant plus que je me suis relancé avec le groupe de l’équipe de France. Je rêve de participer à cette Coupe du monde, ça sera au coach de faire le choix. Je donnerais toujours tout pour le groupe, peu importe ma situation, car l’Equipe de France, c’est au-dessus de tout pour moi. Ce retour en sélection était fou, car j’ai marqué dès mon retour en sélection. J’ai été vraiment touché. On se sent privilégié dans ces moments-là, j’ai envie de gagner un autre trophée. »