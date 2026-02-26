Klopp va quitter Red Bull, le Real Madrid se tient prêt

Cette nouvelle intervient un peu plus d'un mois après que le Real Madrid aurait sondé son intérêt pour le poste d'entraîneur.

Klopp n'a plus entraîné depuis son départ d'Anfield il y a deux ans, mettant un terme à sa carrière d'entraîneur et occupant désormais un poste administratif en tant que directeur du football mondial chez Red Bull. Son agent a déclaré à plusieurs reprises qu'il était heureux dans ses fonctions, et Klopp lui-même a exclu un retour sur le banc.

Klopp quitte Red Bull

Selon le Salzburger Nachrichten, via Diario AS, Klopp est sur le point de quitter son poste chez Red Bull. L'homme de 58 ans avait pris ses fonctions il y a un peu plus d'un an, avec pour mission d'accélérer la croissance des différents clubs appartenant à RB à travers le monde et de les amener à se battre pour les titres, mais les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances. Par conséquent, Red Bull ne s'opposera pas à un retour sur le banc cet été s'il le souhaite.

Le groupe autrichien Red Bull semble avoir choisi Oliver Glasner, de Crystal Palace, pour succéder à Jürgen Klopp, qui a déjà travaillé avec eux au RB Leipzig. Publiquement, Red Bull dément tout départ imminent de Klopp, sous contrat jusqu'en 2029.

Depuis quelque temps, le Real Madrid serait intéressé par l'arrivée de Klopp au Bernabéu. Après l'échec du passage de Xabi Alonso, le nom de Klopp a immédiatement refait surface. L'avenir d'Álvaro Arbeloa étant incertain au-delà de la fin de la saison, les Merengues seraient sans aucun doute ravis d'accueillir Klopp.

Le Real Madrid est présenté comme l'un des deux postes pour lesquels Klopp pourrait envisager de sortir de sa retraite, « dans les bonnes conditions ». L'autre poste serait celui de sélectionneur de l'équipe nationale allemande, qui pourrait s'ouvrir après la Coupe du monde 2026, selon les choix de Julian Nagelsmann.

Quelques heures après que l'information ait fait la une des journaux internationaux, le PDG de Red Bull, Oliver Mintzlaff, a démenti l'information sur Sky Sports Allemagne. Ils se disent « extrêmement satisfaits » de Klopp.

« C’est absurde et totalement inventé. Au contraire, nous sommes extrêmement satisfaits du travail accompli par Jürgen Klopp. Il s’investit énormément, communique constamment avec nos entraîneurs et directeurs sportifs, et continue de développer durablement la philosophie de jeu Red Bull. Nous sommes convaincus qu’il est l’homme de la situation. C’est sur lui que nous concentrons tous nos efforts. »