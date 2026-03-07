L'agent de Jürgen Klopp apporte une réponse définitive aux rumeurs selon lesquelles il souhaiterait occuper le poste d'entraîneur du Real Madrid

Face aux rumeurs grandissantes, Kosicke a fermement démenti toute négociation en cours. « Il n'y a pas lieu de répondre à des questions qui ne sont que des rumeurs. Personne ne nous a contactés pour l'instant », a déclaré Kosicke. Il a ensuite clarifié la situation concernant la capitale espagnole, ajoutant : « Jürgen Klopp est très heureux de son poste actuel chez Red Bull, et ce qui se dit au sujet des négociations pour entraîner le Real Madrid n'est pour l'instant que des rumeurs. »

Ce démenti intervient alors que des informations indiquent que l'Atlético Madrid s'intéresserait également à Klopp comme successeur potentiel de Diego Simeone. Bien que Simeone soit sous contrat jusqu'en 2027, certains médias affirment que la direction de l'Atlético envisage un changement.