L'agent de Jürgen Klopp apporte une réponse définitive aux rumeurs selon lesquelles il souhaiterait occuper le poste d'entraîneur du Real Madrid
Les rumeurs concernant Klopp et Madrid démenties
Klopp a été associé au poste vacant au Santiago Bernabeu, certaines rumeurs suggérant que le Real Madrid considère le tacticien allemand comme un candidat privilégié pour apporter de la stabilité au club. Cependant, son agent de longue date, Marc Kosicke, s'est empressé de faire taire les rumeurs concernant un éventuel transfert en Liga, insistant sur le fait que son client reste pleinement engagé dans son projet actuel, loin des pressions quotidiennes du domaine technique.
La position définitive de l'agent
Face aux rumeurs grandissantes, Kosicke a fermement démenti toute négociation en cours. « Il n'y a pas lieu de répondre à des questions qui ne sont que des rumeurs. Personne ne nous a contactés pour l'instant », a déclaré Kosicke. Il a ensuite clarifié la situation concernant la capitale espagnole, ajoutant : « Jürgen Klopp est très heureux de son poste actuel chez Red Bull, et ce qui se dit au sujet des négociations pour entraîner le Real Madrid n'est pour l'instant que des rumeurs. »
Ce démenti intervient alors que des informations indiquent que l'Atlético Madrid s'intéresserait également à Klopp comme successeur potentiel de Diego Simeone. Bien que Simeone soit sous contrat jusqu'en 2027, certains médias affirment que la direction de l'Atlético envisage un changement.
La hiérarchie de Red Bull réagit
Le PDG de Red Bull, Oliver Mintzlaff, a également réagi aux rumeurs selon lesquelles Klopp chercherait déjà un moyen de se libérer de son contrat de directeur mondial du football. Mintzlaff a vivement critiqué ces rumeurs, déclarant : « C'est complètement absurde et totalement inventé de toutes pièces. Au contraire, nous sommes extrêmement satisfaits du travail accompli par Jürgen Klopp.
Il y consacre beaucoup de temps et d'efforts, il est en communication constante avec nos entraîneurs et nos directeurs sportifs, et il continue à développer notre philosophie footballistique Red Bull de manière durable. Nous sommes convaincus qu'il est l'homme de la situation. C'est là-dessus que nous concentrons toute notre attention et toute notre énergie. »
Klopp réfléchit à sa vie après Liverpool
Pour sa part, Klopp a déjà admis qu'il appréciait cette pause loin du rythme effréné de la Premier League et de la Ligue des champions. « J'adore ce que je fais actuellement. Le métier d'entraîneur ne me manque pas, vraiment pas. Je suis toujours entraîneur, mais d'une manière différente, je ne m'occupe plus de joueurs, et cela ne me manque pas », expliquait Klopp il y a plusieurs mois. Il semble en paix avec sa décision de prendre du recul par rapport à l'environnement très exigeant dans lequel il a évolué pendant près d'une décennie à Anfield.
« Je sais que je peux travailler comme entraîneur, mais cela ne signifie pas que je dois l'être pour le reste de ma vie... Je veux faire quelque chose de différent », a récemment déclaré Klopp à The Athletic. « Red Bull m'a donné une opportunité après de nombreuses discussions entre nous. À l'heure actuelle... je suis pleinement satisfait de ce travail et je ne voudrais être nulle part ailleurs. »
